V roce 2009 se toho stalo spoustu. Česko předsedalo Evropské unii, Barack Obama se stal prezidentem USA a v Pardubicích se v útulné čajovně Paleta sešlo několik lidí, aby si vyzkoušeli nový a neotřelý koníček – divadelní improvizaci. Vznikla tak skupina, která už 15 let obohacuje nejen pardubický kulturní prostor - Paleťáci.

Paleťáci slaví 15 let na scéně. | Foto: Honza Jambor

Nově vzniklé uskupení se nazvalo jednoduše podle místa, kde vzniklo: Paleťáci. Parta nadšenců se postupně rozrůstala, obměňovala a z amatérů se stali bezmála profesionálové, kteří nevynikají pouze na divadelních prknech, ale i v pozici moderátorů, školitelů a lektorů s výjezdy po celé republice.

Paleťáci slaví 15 let.Zdroj: Paleťáci

Pardubáky pravidelně rozesmívají především na své domovské scéně Divadla Exil, ale také třeba v Divadle 29. „Samozřejmě vyrážíme i na další místa po celé zemi. Občas nás lidé mohou vidět i v rámci různých festivalů a kulturních akcí, třeba na každoročním mezinárodním divadelním festivalu Regiony v Hradci Králové,“ vysvětluje lektorka a improvizátorka Andrea Moličová.

Letošní výročí 15 let od vzniku skupiny se neobejde bez pořádné oslavy, na kterou jsou zváni všichni, kteří se rádi smějí, kteří si prošli paleťáckými improkurzy nebo kteří prostě jen chtějí zažít chvilky neotřelé a originální zábavy. „Chtěli jsme to tentokrát pojmout trochu jinak. Nabídnout zájemcům nejrůznější aktivity a zároveň jim umožnit nás Paleťáky trochu víc poznat,“ dodává Andrea Moličová. Začátek května tak bude patřit unikátním akcím, které se – jak už to v improvizaci bývá – nebudou opakovat. A co tedy Pardubice v rámci oslav všechno čeká?

Co lepšího dělat na svátek práce, než se věnovat sobě? Hned 1. května si Paleťáci přichystali ochutnávkový kurz pro začátečníky a workshop pro absolventy již proběhlých kurzů. Zájemce čeká odpoledne v Natura parku nabité hrami a cvičeními, které povzbuzují kreativitu, sebevědomí a sebeprezentaci.

Hned o den později, ve čtvrtek 2.5., jsou všichni zváni do již zmíněného Divadla Exil. Od sedmi hodin večer tam totiž proběhne speciální vystoupení s názvem Varieté aneb poznej skryté talenty Paleťáků! Tato netradiční show bude zahrnovat prvky, které se obvykle v divadelní improvizaci neobjevují. Herce čeká v jedné barevné, blyštivé a bláznivé show vše od tance, zpěvu, akrobacie či humoru až po klauniádu nebo třeba magická vystoupení.

Na třetí akci paleťáckých oslav si budou Pardubice muset počkat do 8. 5. Ve tři hodiny odpoledne v NATURA PARKU proběhne jedinečná performance s názvem Michelinská restaurace. Účastníky čeká zábavný a ohromující výlet do světa vysoké gastronomie. Před očima hostů sedících v jedné z nejlepších michelinských restaurací proběhnou dramatické příběhy plné komplikovaných vztahů, náročných situací a samozřejmě i vytříbeného jídla. Vstup s prázdným žaludkem doporučen!

O den později, 9. 5., pak už bude čas hlavně na odpočinek. Ve Skautském centru Vinice bude probíhat akční den plný nejrůznějších her, drobných workshopů a v neposlední řadě také hudby v podání skvělé kapely Goji.

Začátek května prostě v Pardubicích patří divadelní improvizaci! Kde zjistit víc? Stačí se podívat na web paletaci.cz, kde jsou nejen podrobnější informace o programu, ale také odkazy na koupi vstupenek. Ty lze zakoupit na konkrétní akce nebo třeba jako permanentku za zvýhodněnou cenu.

Andrea Moličová, vedoucí souboru