Známý zpěvák, hudebník a skladatel Janek Ledecký přijal unikátní výzvu. V exkluzivně napsané a nazkoušené show se pouze pro tři večery spojí s kapelou Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka. Ta se specializuje na vlastní swingové pojetí rocku a je známa svou nevypočitatelností. V rámci jedenáctého ročníku Galakoncertů bude tato pozoruhodná fúze k vidění v pondělí 18. listopadu v pardubickém Domě hudby, v úterý 19. listopadu v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí a v pondělí 25. listopadu v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Vstupenky jsou již v prodeji v informačních centrech a síti Ticketportal. Při této příležitosti jsme Janka Ledeckého požádali o rozhovor.

Do Pardubického kraje jezdíte celkem pravidelně. Velmi silný zážitek máte určitě z roku 1992, kdy se na písnících v Mělicích u Přelouče natáčela část videoklipu k písni Na ptáky jsme krátký.

Do scénáře videoklipu Na ptáky jsme krátký jsme potřebovali záběry jízdy na vodních lyžích. Pískovna u Mělic byla naprosto ideální. S lyžemi to šlo báječně, to už jsem uměl. Navíc jsem se při natáčení naučil i skákat na můstku. Horší to bylo s letem na padáku za člunem. Já už jsem měl nějaké zkušenosti s paraglidingem, ale tohle bylo něco úplně jiného. Kapitán neodhadl poměr výkonu člunu a síly protivětru ve dvaceti metrech nad hladinou. Takže se to vlečné lano přetrhlo a padák se vylil, jak říkají paraglidisté. Protože to bylo hned po startu, tak jsem spadl asi z pětadvaceti metrů. Bohužel ne do vody, ani na pláž, ale na cestu. Naštěstí se mi pár metrů nad zemí podařilo padák aspoň trochu nahodit, ale přistání bylo tvrdé. Levé zápěstí bylo na kusy a na traumatologii v Pardubicích mi to rovnali dvě hodiny. Ale nakonec to srovnali. Trvalo půl roku, než jsem zase mohl začít hrát na kytaru. Vzhledem k tomu, že singl Na ptáky jsme krátký jsem pokřtil prvním oficiálním bungee jumpingem v republice, tak už jsem víc pro naplnění toho sloganu udělat nemohl.

Máte nějakou vzpomínku na Pardubice?

V pardubickém divadle už jsem odehrál spoustu koncertů. Má skvělou akustiku a jedinečnou atmosféru.

A co se vám vybaví, když se řekne Ústí nad Orlicí?

Před patnácti lety jsem tam jel jeden ze závodů mistrovství republiky v motoskijöringu. Kdybyste měli pocit, že u sportů, kterým se věnujete, je málo adrenalinu, zkuste motoskijöring. Ručím za výsledek.

Na konci listopadu vystoupíte společně s hudební formací Pirate Swing Band. Jak došlo k této spolupráci?

Ze všeho, co dělám, mě koncertování baví nejvíc. Vedle koncertů sólových, akustických, vánočních a symfonických, což jsou moje standardní disciplíny, je možnost vyzkoušet si to s big bandem další logické pokračování. Takže, když mě z Pirate Swing Bandu oslovili, proklepl jsem si je na YouTube. A bylo jasno. Na tu spolupráci se moc těším.

Na co se mohou těšit vaši fanoušci během společného vystoupení se swingovými „Piráty“?

Budeme hrát písničky, které posluchači znají nazpaměť. Protože právě u nich můžou ocenit ten stylový posun.

V pražském divadle Broadway bude na konci roku k vidění váš titul Vánoční zázrak. Čím vám dělá radost?

Nasazuje se už sedmou sezónu. A je vždycky vyprodáno, takže to mi dělá radost. Paradoxně já aktuální obsazení neviděl, protože v prosinci jezdím v Česku a na Slovensku svoje pravidelné Vánoční turné. Letos je to zase pětadvacet koncertů, ale vypadá to, že jednu neděli budu mít šanci se podívat na odpolední představení Vánočního zázraku.

Velký zájem vzbudila i vaše kniha pro děti Verše potrhlé s ilustracemi vašeho syna Jonáše. Jak vznikl tento nápad?

Když jsme za covidu nemohli hrát. Napsal jsem knížku takových střelených básniček a Jonáš to ilustracemi famózně doplnil a posunul. Ta knížka je pro děti. Ale psal jsem to tak, aby si to užili i rodiče. Což se evidentně povedlo, protože se aktuálně tiskne už pátý dotisk. Abych nezapomněl, součástí Veršů je i audioverze, kterou nahráli mí kamarádi a kamarádky z herecké branže. Každou básničku někdo jiný. Ivana Chýlková, Marek Eben, Aleš Háma, Jakub Kohák, Hynek Čermák, Ondřej Sokol, Jitka Čvančarová… prostě ta největší esa.

close info Zdroj: se svolením Janka Ledeckého zoom_in Obálka knihy.

Chystáte nějakou další spolupráci?

Píšu Verše potrhlé 2. Už mám sedm kousků.

Jaké další projekty máte před sebou?

Ohlídám poprázdninový restart mého posledního muzikálu Zapomeňte na Shakespeara v pražském divadle Hybernia, na týden se v listopadu připojím v Coloradu k týmu mé dcery Ester a pak mě čeká Vánoční turné. No a samozřejmě tři koncerty s Pirate Swing Bandem.

Tomáš Dvořák