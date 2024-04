Projděte se po kouzelných středověkých uličkách Girony, kde každý kámen vypráví příběh, a nechte se okouzlit barevnými domy zrcadlícími se v řece Onyar.

Nové lety z Pardubic míří do Girony. | Video: Rudolf Kožený

Stotisícové španělské město Girona nabízí nejen historické skvosty, jako je impozantní katedrála, ale také živé kulturní scény a vynikající gastronomii, které odhalují jeho bohaté dědictví a současný puls. Předpokládá se, že nový letecký spoj z Pardubic do Girony budou využívat dovolenkáři mířící do známých letovisek v oblasti Costa Brava.

V roce 2024 se zrodil nový letecký spoj do Girony díky irským aerolinkám Ryanair. Bude létat dvakrát týdně, a to ve čtvrtek v 9:20 a v neděli 8:35 do Girony a z Girony do Pardubic ve čtvrtek v 6:30 a v neděli v 5:45, a to až do 24. října. Podle rezervačního systému společnosti Ryanair nyní k 30. březnu dopravce nabízí letenky do Girony s odletem z Pardubic od 619 Kč, naopak z Girony do Pardubic za 19,99 eur.

První spoj z Girony do Pardubic odletěl v neděli. Této příležitosti se chopilo 30 cestujících, naopak z Pardubic do Girony byl let minimálně ze dvou třetin zaplněn.

Letiště Pardubice nabízí také další linku do španělského města Alicante.

Rudolf Kožený