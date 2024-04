Pečovat o blízké s omezeními může být výzvou, zejména pokud máte další povinnosti. Charitní odlehčovací služby v Mikulovicích přinášejí řešení, které pomáhá rodinám udržet rovnováhu mezi péčí o své milované a vlastními potřebami.

Odlehčovací služby Červánky fungují pro vaše blízké od pondělí do pátku a s dopravou domů. | Foto: Jan Lohynský

Staráte se o své rodiče, prarodiče, blízké? Jste v situaci, kdy nemůžou zůstat sami doma bez vaší pomoci? Potřebujete si odpočinout, odlehčit od náročné péče?

Když pečující přes den chodí do zaměstnání, či má jiné povinnosti, a jeho blízcí nemohou zůstat sami doma, je člověk postaven před zdánlivě neřešitelný problém… Závazky k milovaným navíc mohou být i fyzicky či psychicky náročné. Na slova „potřebuji si na chvilku odpočinout“ má nárok každý z nás.

Oblastní charita Pardubice nabízí řešení – ambulantní formu Charitních odlehčovacích služeb Červánky v Mikulovicích…

Jak to funguje? Jednoduše… Pro vašeho blízkého v dohodnutém čase přijede řidič speciálního svozového auta doveze jej z domova na středisko v Mikulovicích. Zdejší služby „odlehčují“ rodinám pečujícím o své blízké od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin. Vše je však individuální. Uzavřít smlouvu o péči lze také na jednotlivé dny v týdnu a stejné je to i s rozsahem péče, vždy se se sociálním pracovníkem dohodnete, co Vaši blízcí potřebují. Doprava do střediska a zpět je poskytována zdarma, ochotní řidiči pomáhají, asistují při nástupu, výstupu, automobily jsou upraveny pro přepravu vozíčkářů a osob s pohybovými omezeními.

V Mikulovicích péči o vaše blízké přebírají vlídné a profesionální pečovatelky Červánků. Podle nasmlouvané péče mohou pomoci například s osobní hygienou, při použití WC, s péčí o vlasy a nehty, při podávání jídla (snídaně, svačiny, oběda), s oblékáním a používáním speciálních pomůcek, při přesunu na lůžko a vozík a při samostatném pohybu v areálu a při procházkách.

V případě potřeby do střediska zajíždějí zdravotní sestry charitní Domácí zdravotní péče. Pro klienty je připravena oddělená místnost s lůžky pro odpočinek během dne.

Na mikulovické faře, kde služby sídlí, nezapomínají ani na kulturní programy a společenské hry. Zájemci se mohou účastnit každý týden také mše svaté přímo na středisku či jednou za 14 dní oblíbeného výtvarného tvoření. Klientům se tu věnují individuálně. Vše je dobrovolné tak, aby se život zde blížil co nejvíce tomu, na co jsou Vaši blízcí zvyklí ze svého domova. V mikulovických Červáncích nabízejí také procházky a pobyt v příjemném venkovním prostředí s velkou zahradou, pergolou. V programu zde nechybí individuální aktivizační a terapeutické činnosti, podpora motorických, psychických a sociálních dovedností, nabídka pravidelného společného zpívání, her či výtvarného tvoření.

Veřejnost občas mikulovickým odlehčovacím službám hovorově říká „školka pro seniory“. Od pečovatelek v Mikulovicích však toto neuslyšíte, k vašim blízkým se chovají s úctou a respektem. Jedna věc je však podobná jako ve školce, mají tu Vaše blízké prostě rádi.

Aktuálně mikulovické odlehčovací služby nabízejí volnou kapacitu, vedoucí střediska se Vám ráda bude telefonicky i osobně věnovat. Kontakt: Jana Komárková, vedoucí střediska, 730 529 527, jkomarkova@charitapardubice.cz, www.pardubice.charita.cz.

