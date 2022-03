Odhodlání Čechů pomoci Ukrajině v jejich boji za nezávislost země nepolevuje. Lidé, vedle finančních darů, dál nosí na sběrná místa vše, co by mohlo válkou sužované zemi pomoci. Sběrné místo, které otevřelo město Pardubice v areálu Vodovodů a kanalizací, má pro veřejnost otevřeno v pondělí a ve středu od 16:00 do 18:00 hodin, od víkendu 12. března pak bude místo otevřené pouze v sobotu od 13:00 do 19:00 hodin.