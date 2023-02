V ten den bylo v Pardubicích po dlouhé době sluníčko a sníh. To je čas, kdy člověk pookřeje na těle i na duši. Je třeba se o to krásné podělit. Tak si prohlédněte, jak to vypadá a potěšte se. Navíc vám nabízím ten nejkrásnější kout v historické části Pardubic. Je to krásný kout města i v létě, ale v zimě je to paráda. Taky je tam inovace. Když se stane, že zčerná podpora valu, je dobrý na něj natlouci fotku. Sice je to poněkud finančně nákladnější než vzít kýbl s vápnem a štětku, ale ta oprava by nebyla profi, že?

V závěru jsou pohledy na Bohdanečské rybníky v době, kdy se sluníčko pomalu ukládá ke spánku. Tak zas někdy nashledanou.

Jaroslav Černý