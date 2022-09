Na úvod zazní předehra z Mozartovy opery Únos ze serailu, následovat bude Dvořákův Koncert pro housle a orchestr a moll, který je klenotem české hudby a patří ke kmenovým skladbám repertoáru našeho hosta. Druhá polovina večera bude patřit Haydnově „Vojenské“ symfonii.

„S tímto koncertním programem zamíříme ještě také do sousední Chrudimi, kde vystoupíme ve čtvrtek 15. září od 19 hodin ve Fibichově sále v rámci Chrudimských hudebních večerů. Kdo by tedy nestihl jeden z našich tří zahajovacích koncertů v Pardubicích, má ještě tuto jednu příležitost. Naše filharmonie spolupracuje s Václavem Hudečkem takřka po celou jeho profesní kariéru. Při provedení Dvořákova houslového koncertu jsme jej doprovázeli již v roce 1973 a nadále jsme se s mistrem potkávali na jednom podiu při různých příležitostech. Letos k nám zavítal i v rámci festivalu Pardubické hudební jaro a naposledy jsme jej tu měli v létě, kdy jsme měli tu čest s mistrem natočit několik minut do připravovaného dokumentu o jeho životě. Dokument Múzy Václava Hudečka bude premiérován na festivalu Zlatá Praha již 23. září, “ prozradila koncertní manažerka Vladislava Kopecká.

Andrea Žeravíková