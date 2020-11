Ministerstvo obrany natočilo sérii videoklipů, které představuje na svých sociálních sítích.

Pardubická firma je součástí seriálu ministerstva obrany. | Foto: archiv ERA

Pardubická společnost ERA, která vyvíjí zejména sledovací systémy pro řízení letového provozu a vyvinula unikátní pasivní sledovací systém pro sledování a identifikaci cílů ve vzduchu, na zemi i na moři, se dostala mezi vybrané firmy, které ministerstvo obrany představuje jako rodinné stříbro českého zbrojního průmyslu. Ministerstvo obrany natočilo sérii videoklipů, které propagují to nejlepší, co se v České republice vyrábí pro armádní složky. Pardubická ERA je jednou z devíti firem v zemi, které se v kampani „Víme, co máme“ představí. Její část seriálu byla zveřejněna 30. října.