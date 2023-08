FOTO: Znali jste je? Pardubická skupina Hvězdáři odehrála kolem 1200 koncertů

V letošním roce je to 50 let, co byla v Pardubicích založena kapela Hvězdáři. I když svého cíle - hrát déle než Olympic - skupina nakonec nedosáhla, přesto je na co vzpomínat.

Dobová „reklamní fotografie“ z roku 1985. | Foto: archiv Standy Zemana

V letošním roce uběhlo již 50 let od založení pardubické kapely Hvězdáři. Ve své době slavná kapela se věnovala převážně hudbě k tanci všech žánrů. Hrála pravidelně například ve vinárně Na Poště ve Vysokém Mýtě, v kavárně Letka na Dukle a v restauraci po Kunětickou horou. Dále doprovázela různé společenské akce, například taneční soutěž Perníková pantofle, varietní vystoupení kouzelníků z pardubického regionu, Tančíme před Zlatou přilbou v sále hotelu Grand, závěrečné Věnečky tanečních kurzů… Hrávala na plesech a tanečních zábavách nejen v Pardubicích a okolí, ale i v Chrudimi a na Chrudimsku, v Hradci Králové, ve Štětí, v Mariánských Lázních, v Praze a několikrát byla pozvána k účinkování i do v Německa. Kapela odehrála na 1200 vystoupení a svoji činnost ukončila v roce 2006, i když svého cíle - hrát déle než skupina Olympic - nedosáhla. Přesto je na co vzpomínat a z archivu vybíráme několik fotografií, které ilustrují, „jak to tenkrát bylo“… Standa Zeman 1/17 Zdroj: archiv Standy Zemana Ani kapela nezůstávala pozadu a hrála na maškarních plesech v kostýmech Jeptiška a mniši – kulturák Vraclav 1983. 2/17 Zdroj: archiv Standy Zemana Dobová „reklamní fotografie“ z roku 1985. 3/17 Zdroj: archiv Standy Zemana Hostinec U Skalů, Rosice nad Labem rok 1983. 4/17 Zdroj: archiv Standy Zemana Hvězdáři jako Mušketýři, kulturák Vraclav rok 1985. 5/17 Zdroj: archiv Standy Zemana Kapela hrála na maškarních plesech v kostýmech Jeptiška a mniši – kulturák Vraclav 1983. 6/17 Zdroj: archiv Standy Zemana Po odmaskování – kulturák Vraclav 1985. 7/17 Zdroj: archiv Standy Zemana V archivu se zachovaly i 2 dobové plakáty a program maturitního plesu. 8/17 Zdroj: archiv Standy Zemana V archivu se zachovaly i 2 dobové plakáty a program maturitního plesu. 9/17 Zdroj: archiv Standy Zemana V archivu se zachovaly i 2 dobové plakáty a program maturitního plesu. 10/17 Zdroj: archiv Standy Zemana Hvězdáři jako Mušketýři, kulturák Vraclav rok 1985. 11/17 Zdroj: archiv Standy Zemana Maškarní ples Dašice rok 1982. 12/17 Zdroj: archiv Standy Zemana Maškarní ples Dašice rok 1984. 13/17 Zdroj: archiv Standy Zemana Momentka z maškarního plesu, kulturák Vraclav, rok 1983. Pán byl přestrojen „za kamna“, v ruce nesl uhlák a za 1Kčs si bylo možno přiložit. 14/17 Zdroj: archiv Standy Zemana Pohled z pódia do sálu na taneční parket – Chrast u Chrudimi – rok 1996. 15/17 Zdroj: archiv Standy Zemana Pohled z pódia do sálu na taneční parket – kulturák Vraclav rok 1982. 16/17 Zdroj: archiv Standy Zemana Skupinové foto - Pódium v KD Dukla - rok 2000. 17/17 Zdroj: archiv Standy Zemana Snímek z oslavy 20. výročí založení kapely.