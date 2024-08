Dne 26. 8. 2024 ve 12:30 hodin byl slavnostně po dvou letech budování otevřen obchvat Dašic. Téměř 3 km dlouhý úsek začíná kruhovou křižovatkou směrem od Komárova do Dašic a na původní silnici se napojuje ve směru na Pardubice na kruhové křižovatce za bývalými kasárnami. Mezi tím je ještě jeden kruhák, kterým můžete směr své jízdy zamířit do Kostěnic nebo přímo do Dašic. Unikátní je nový tunel, podchod pro pěší a cyklisty. Ten dal stavitelům dost zabrat, neboť spodní voda byla rozhodnuta využít uvolněnou cestu na povrch zemský.

Celkové náklady na výstavbu obchvatu dosáhly zhruba 750 milionů korun, pro zajímavost, jen archeologický průzkum stál 85 milionů korun. Slavnostního aktu se zúčastnil mj. hejtman Pardubického kraje, JUDr. Martin Netolický, jeho náměstek pan Roman Línek a také náměstek hejtmana pro dopravu pan Michal Kortyš. Každý z nich měl krátký proslov, po nich následovala vystoupení zástupců zhotovitelného sdružení, tj. firem Metrostav Infrastructure, Chládek & Tintěra Pardubice a společnosti PORR. Dalším vystupujícím byl ředitel firmy Správa údržba silnic Pardubického kraje, pan Zdeněk Vašák.

Větší časový prostor u mikrofonu dostala starostka Dašic, paní Pavla Žídková. Věří, že se občanům Dašic výrazně uleví ve středu města. Obchvat je zároveň přivaděčem k dálnici a tudíž kamiony proudící do firem v Dašicích nebo zpět nemusí přes náměstí, stejně tak jako hustá doprava osobní i nákladní ve směru na Prahu či Moravu.

Byl jsem tam na kole, při mém příjezdu platil ještě zákaz vjezdu, proto jsem si to, stejně jako před týdnem jen prošel. Stavbu po týdnu již podruhé chválím, decentní slavnostní akt též. Mediální zájem byl veliký, takže nebudu unavovat dalším podrobným komentářem, jistě už vše víte z TV zpravodajství či z tisku.

Snad ještě moje jediná poznámka na závěr. Čekal jsem, že mezi pozvanými hosty bude i starosta obce Dolní Roveň, pan Ing. Miloš Horák. Vždyť my všichni Roveňáci, kteří pracujeme v Pardubicích, Kostěnicích, Černé za Bory apod., budeme taky po obchvatu každý den jezdit, i my jsme museli v době budování přivaděče, dálnice a úprav příjezdu k dálnici od Komárova ledacos nepříjemného strpět. Našeho pana starost jsem mezi hosty bohužel nezahlédl, zřejmě pozván ani nebyl…

Kvitoval jsem však s povděkem, že byl přítomen a několikrát i v kladném zmíněn pan bývalý starosta Dašic Petr Zikmund, zásluhy jeho a předchozího vedení města Dašic o to, že se dobrá věc podařila! Pro zajímavost, práce na územním plánu v této souvislosti se datují rokem 2009! Máte-li zájem podívejte se na obrázky ze dne 26. 8. 2024. Je na nich mimo jiné zachyceno i historicky první osobní vozidlo (červené barvy) a první kamión, které se projely po novém obchvatu po oficiálním otevření.