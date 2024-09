Operátor/ka v elektronice - balení Co bude náplní Vaší práce? - práce v nepřetržitém provozu (12hodinové směny krátký/dlouhý týden), - práce v systému IFS a iTac, - příprava a balení hotových modulů k expedici dle předpisů společnosti, - odpovědnost za pořádek na pracovišti, - dodržování pravidel ochrany ESD, BOZP a PO, - kontrola správnosti počtu ks v balení, druhu balení a neporušení po zabalení, - práce ve vnitřních prostorech. Co od Vás očekáváme? - odborná praxe na obdobné pozici výhodou, - pečlivost, samostatnost, spolehlivost. Co Vám můžeme nabídnout? - zaměstnání ve stabilní společnosti, která je významným dodavatelem pro automobilový průmysl, - práci v čistém, bezprašném a nerizikovém prostředí, - výkonnostní, docházkové, jubilejní a další odměny, - příspěvek na stravování ve formě eStravenek, - eBenefity moderní zaměstnanecká cafeterie (až 12 000,- Kč ročně) - příspěvek na penzijní připojištění, - zvýhodněné mobilní tarify pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. - příspěvek na sport/kulturu/volný čas Vhodné pro absolventy. První kontakt e-mailem. 28 000 Kč

