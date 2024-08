V sobotu 17. 8. 2024 jsem vyrazil na kole na fotbalovou dorosteneckou ligu do Pardubic. Na kole? Seš prdlej, řekl mi v Rovni na fotbale jeden nejmenovaný kamarád Jarda S., zvaný Šťoura. Jasně, na kole, odpověděl jsem mu obratem. Kolo jsem zvolil nejen proto, abych si dal ke klobásce i pivo, ale hlavně proto, abych si projel (respektive jen pěšky s kolem, je tam přece zákaz vjezdu!) novou trasu obchvatu Dašic, který bude slavnostně otevřen v pondělí 26. 8. 2024.

Pravda, možná už by mohl motoristické veřejnosti v plné parádě sloužit dřív, ale víte, jak to je, musí se to taky ideálně načasovat před termín krajských voleb! Pro ty, kdož nepohrdnou pohledem na obrázky právě z mého foťáku, jen pro rychlou orientaci uvádím, že jsem začal dokumentovat svou pouť krajinou blízkou, přesto neznámou na nadjezdu dálnice, návrat začíná fotkou stavebních strojů u další silniční stavby. Značení je super, trefil jsem bez problémů. Povšiml jsem si i nového podchodu mezi Dašicemi a Kostěnicemi, zrnek i hejna much! Až když jsem přijel blíž, zjistil jsem, že to nebyly mouchy, že to byli ptáci, patrně špačkové…

Dole pod obchvatem, hned vedle Loučné, mě cestou zpět zaujala stavba areálu, která mi na první neodborný pohled připadá jako nějaké budoucí mini ZOO. Uvidíme. Mám dovolenou, pokud se z nějakých tajných zdrojů dozvím, kdy přesně, a ve kterém místě bude slavnostně stříhána páska, pojedu se rád na obchvat podívat znovu. Myslím, že je to povedené dílo, které se stavařům silnic i kraji povedlo. Paráda, díky!

Ještě na závěr jedno poděkování: Při svém cyklovýletě jsem cestou tam na autobusové zastávce ve Zminném ladil nepodstatnou drobnost na svém lehce drhnoucím zadním kolo (těžké to se mnou to moje kolo má). Mile jsem byl překvapen, když u mě zastavilo auto a členové posádky ochotně nabízeli, zda nepotřebuji nějakou technickou pomoc nebo dokonce někam odvézt. Ne, nebylo třeba, ale… Hned jsem zjistil, že se jedná o manžele Lucii a Karla Bělohlavových z Pardubic, kteří mířili do Moravan. Moc jim touto cestou děkuji za jejich starostlivost, lidský přístup a nabídku pomoci. Je vidět, že dobří lidé mezi námi stále žijí. A jestli příště autem nebo na kole? Ještě nevím, vyhodnotil jsem si spotřebu a ona ta cesta na kole žere jak to auto.