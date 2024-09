Máte to někdo taky tak, že před blížícím se volným víkendem máte plnou hlavu plánů, co všechno zvládnete udělat doma, kolem baráku, na zahrádce či třeba záhumence? Pak se to tak nějak s východem slunka v sobotu ráno operativně přehodnotí a vy vyrazíte úplně někam jinam, než jste měli v plánu…Takže nebudu zdržovat, krátká víkendová rekapitulace.

Velocipedisté na vyjížďce

V sobotu ráno vyráželi velocipedisté K. Č. V. Holice na 14. ročník své vyjížďky, tentokrát ve směru Dolní Roveň – Platenice – Dašice. Sedmadvacet nadšenců se svými historickými stroji a patřičným slušivým ohozem si cestu tradičně užilo. V Dolní Rovni je při první zastávce pozdravil starosta Ing. Miloš Horák, který si velké kolo sám vyzkoušel. Když je součástí peletonu i šikovný kronikář Holic, pan Václav Kment, nelze se divit, že pro zpestření připravil účastníkům výklad o historii i archeologických nálezech v obci Platenice. Dále připravil se svým kolegou, kronikářem města Dašice, panem Horským, výstup na vyhlídku MÚ, kam se běžně člověk nedostane! Jistě pochopíte, že jsem si to taky nenechal ujít!

Znáte Dašice z ptačí perspektivy? Víte třeba to, že náměstí v Dašicích je větší než to Pernštýnské v Pardubicích? Víte, v kterém domě žil například hudební skladatel Jaromír Vomáčka? Nebo které židovské rodině patřila továrna s komínem nakloněným skoro jako věž v Pize?

Ostřetín má nové zvony

Poté jsem to jen tak tak stihl do Ostřetína, kam mě pozval pan starosta Miloš Vlasák, můj bývalý spoluhráč z dorostu TJ Sokol Roveň. Pokud bychom nyní v našem pozdějším věku provozovali box nebo zápas ve volném stylu, byli bychom zařazeni do stejné váhové kategorie! Po 82 letech má Ostřetín dva nové zvony ve svém kostele Zvěstování Panny Marie. Ty původní byly odvezeny v průběhu druhé světové války a zpět se již nevrátily. Pět let probíhala veřejná sbírka, zvony vyrobila paní Leticie Vránová Dytrychová, mistr zvonař z Brodku u Přerova - a nutno vyzvednout a s úctou obdivovat, že menší z dvojice zvonů pro obec pořídila rodina Jaroslava Ročka z Ostřetína čp. 24.

Mše svatá, křest zvonů Svatý Václav a Panna Maria, jejich vyzvednutí, první zvonění a kulturní doprovodný program, to byl zážitek nejen pro obyvatele Ostřetína na celý život. Tak jsem se byl taky podívat. Z Dolní Rovně nás tam bylo víc a všichni k tomuto úspěchu moc gratulujeme.

Poté jsem již závěr soboty věnoval jen fotbalovému zápasu okresního přeboru Mikulovice – Roveň.

Dny evropského dědictví

Neděle - ta byla již volnější. Dny evropského kulturního dědictví byly však velkou motivací poznat něco nepoznaného. Krásný druhý volný den měl tím pádem automatické pokračování. V Automatických mlýnech v Pardubicích jsem byl naposledy někdy tak v roce 1999. Když jsem tam byl, tenkrát ještě mlely, možná pomaleji, ale stále. Jejich kulturní přeměnu samozřejmě jako občan kraje Pardubického vnímám od prvopočátku, ale to víte, jak stárnu, tak vše nestihám, jak by se aktuálně slušelo. Jsem však rád, že jsme tam vyrazili. Alfons Mucha (a nejen on), to je silný zážitek, nádherný pohled na Pardubice a okolí s dominantní Kunětickou horou též!

Když už se pak pomalu chýlil čas k návratu domů a z našeho krajského města a vidíte cestou, že ve VČD jsou všude dokořán otevřené dveře, zastavíte se. Nahlédli jsem do dílen, zákulisí, šaten, na jeviště s točnou včetně nápovědní budky, prostě všude tam, kam oko divadelního diváka nemá šanci dohlédnout, prostě paráda. Skupinkám zájemců se věnovali nejen pracovníci dílen, ale taky skvělí herci scény našeho VČD, panem Rumpíkem, Josefem Pejchalem a Ladislavem Špinerem počínaje a aktuální, několikanásobnou nominantkou na udělení prestižní Ceny Thálie, Petrou Janečkovou, pokračujíc. Vážená a milá herečka Martina Sikorová byla další z nich. V poslední divácké anketě o nejlepší herečku VČD byla sice "jen" druhá, ale jelikož končí pravidelně na bedně, já tuším, že příští rok bude právě její a skončí ve zmíněné anketě ještě o stupínek výš! Raději jsem ji požádal o společné foto už letos.

Pro zajímavost, krásný zvon, který se vyjímá ve foyer prvního patra divadla pochází od stejného mistra zvonaře, paní Leticie Vránové Dytrychové z Brodku u Přerova. Ano, od té, která na světlo světa uvedla i nové zvony v obci Ostřetín, vysvěcené a vyvěšené právě v sobotu dne 7. 9. 2024. Přátelé, zájem o tuto akci byl veliký, odpovídající postavení VČD na pomyslném žebříčku TOP divadelních scén v ČR. Pokud máte rádi divadlo a ještě jste na podobné akci nebyli, neváhejte a vyhlížejte, až zase budou dveře divadla otevřené dokořán! Litovat nebudete.

No, a to byl můj trochu přeorganizovaný víkend, na který jsem měl velké plány, co toho doma udělám… Jedinou útěchou pro mne je fakt, že mi nic neuteklo a ta práce na mě stejně doma počká! Takže jsem si užil krásné dva víkendové dny. Taky jsem při tom fotil, takže pokud vás to zajímá, můžete si zlomek obrázků prohlédnout.