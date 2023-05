Pavel Hanuš rybaří od dětství, ale sportovnímu rybaření ve volném stylu se věnuje poměrně krátce. Jednoho dne Pavla oslovil kamarád s nápadem zúčastnit se mistrovství světa ve sportovním rybaření ve volném stylu v Jižní Africe. Risk se někdy vyplácí. Tentokrát přinesl medaili.

Četař Pavel Hanuš je řidič z praporního obvaziště 141. zásobovacího praporu v Pardubicích. Pavel má kromě svého povolání ještě jeden velký celoživotní koníček. Ve volných chvílích se věnuje rybaření a je v tom vážně skvělý. Před pár měsíci se dokonce zúčastnil 2. ročníku mistrovství světa ve sportovním rybaření v rybolovné technice Free Style Method Feeder v Jižní Africe.

Ačkoliv Pavel rybaří od dětství, sportovnímu rybaření ve volném stylu se věnuje poměrně krátce. I přesto už v loňském roce získal hned několik ocenění na tuzemských závodech. Jednoho dne Pavla oslovil kamarád s nápadem zúčastnit se mistrovství světa ve sportovním rybaření ve volném stylu v Jižní Africe. Na první dojem trochu smělá myšlenka nakonec přinesla nezapomenutelné zážitky a skvělou životní zkušenost.

Risk se někdy vyplácí

Od této chvíle do začátku závodu zbývaly pouhé dva měsíce. Zvládnou se v tak krátkém časovém limitu připravit na závody? Mají vůbec šanci obstát v takové konkurenci? Čas, zamýšlet se dlouze nad takovými otázkami, neměli a tak se do toho pustili „rovnýma nohama“.

A i když se to zdá být neuvěřitelné, přes velmi krátkou přípravu a relativně malé zkušenosti v této rybolovné technice, dokázal nakonec Pavel se svými kamarády ve světové konkurenci v Africe obstát na výbornou. Tohoto druhého ročníku mistrovství světa ve sportovním rybaření ve volném stylu se v prosinci loňského roku, na přehradě Nyl Biodiversity Dam v Jižní Africe, zúčastnilo celkem 12. týmů z celého světa, 9 různých národností. Náš četař Pavel zde vybojoval fantastické 3. místo a jeho tým se v celkovém pořadí umístil také na krásné 3. příčce.

Jak četař Pavel hodnotí účast na mistrovství světa? Co ho na tom lákalo nejvíce? „Bylo to okamžité rozhodnutí, měli jsme pouhé dva měsíce na to, abychom se připravili. Dnes si říkám, že to byl trochu „crazy“ nápad, ale nelituji toho ani trochu. Bylo to obrovská a především velmi pozitivní zkušenost. Samozřejmě, že nás lákala ta destinace, ale i možnost získat nové zkušenosti a být součástí soutěže celosvětového formátu jako první Češi. Atmosféra mistrovství byla úžasná, vůbec nebyla znát nějaká rivalita a vše se odehrávalo v hodně přátelském duchu. Takové vzájemné povzbuzování soupeřů a potlesk, jako tam, jsem ještě nikdy nezažil. Soupeři projevovali upřímně uznání a přáli si to navzájem, to bylo prostě skvělé,“ hodnotí tuto zkušenost četař Pavel.

Za své úspěchy byl Pavel letos v únoru oceněn na veletrhu For Fishing jako jeden z nejúspěšnějších sportovců Českého a Moravského rybářského svazu.

