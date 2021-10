Čtyři dílčí části obce Dolní Roveň, čtyři volební místnosti. Jelikož mám tu čest žít v samotném středu obce, volit chodím do obřadní místnosti Obecního úřadu v Dolní Rovni. Ač věkem senior, chodím poctivě již od dob, kdy jsem získal volební právo. Před úřadem projdu, jakožto křtěný občan kolem křížku našeho nejvyššího, před vstupem do úřadu při pohledu na pamětní desku v duchu uctím památku padlých hrdinů a při otevření dveří již stojím face to face bustě nejslavnějšího rodáka, ministerského předsedy Františka Udržala. Jen z těchto důvodů se snažím vždy volit dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A jak už se u mne stalo zvykem, chodím se svým stárnoucím Canonem a vždy nějakou tu fotku pořídím. Jinak tomu nebylo ani tento pátek.

Cestou jsem si všímal i toho, které strany a jakým způsobem se pokusily zaujmout naše občany. A jak to u nás v Dolní Rovni v první den voleb vypadalo, na to jsem se zeptal členky volební komise, paní Jany Shejbalové. Dozvěděl jsem se, že po otevření volební místnosti byl nával největší. Během první půlhodiny přišlo cca 40 voličů. Kolem 21. hodiny, hodinu před páteční "zavíračkou“, mělo odvoleno 320 voličů, když celkově jich je zapsaných cca 750. Tak to je slušný, říkal jsem si, to je skoro padesát procent!

Letošní volby do Poslanecké sněmovny mimořádně táhnou, uvidíme v sobotu navečer, jak to všechno dopadne. Páteční večer patřil i kvalifikaci MS ve fotbale, dokonce byla naše reprezentace k vidění na veřejnoprávní televizi. Zápas ČR – Wales skončil remízou 2:2, což nic moc zatím neřeší ani pro jeden tým. Uvidíme, jak dopadne výsledek voleb, zda přinese jasné vítěze nebo taky něco podobného jako ta čutaná. A budeme muset čekat na další vývoj, strategii a taktiku všech, kteří to s námi občany myslí zaručeně nejlíp…

Jaromír Pýcha, Dolní Roveň