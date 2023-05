Pavla Hladíka znají obyvatelé Holicka zejména jako bývalého starostu a místostarostu Holic a zapáleného ochotníka, býval ale také členem pléna Českého olympijského výboru. Nedávno vyšla Encklopedie olympioniků, na které se podílel.

Pavel Hladík z Holic. | Foto: Jaromír Pýcha

Mgr. Pavel Hladík, Holice v Čechách. Tuto osobnost nejen regionu Holicko, známou především jako bývalého starostu a místostarostu Holic, jsem si dovolil představit všem čtenářům v článku, který byl zveřejněn v Pardubickém deníku v dubnu roku 2020.

Z tohoto článku v rámci oslího můstku přenášejícího nás z minulé k aktuální informaci přebírám tuto dílčí část, ve které Mgr. Hladík uvedl následující: „Předně musím uvést, že členem pléna Českého olympijského výboru již nejsem. Zastupoval jsem tam Českou olympijskou akademii, ale po změně stanov moje místo zaniklo. Plénum ČOV je v podstatě zastupitelským orgánem, kde jsou zástupci sportovních svazů, složek ČOV a institucí zabezpečujících sport. Jako jednotlivec se tam můžete dostat jen jako olympijský vítěz. V České olympijské akademii naopak jednotlivci můžou působit a v té jsem od jejího začátku před třiceti lety. V současné době jsem předsedou komise pro historii a dokumentaristiku. Pořádáme konference, semináře, exkurze po stopách olympismu u nás a věnujeme se publikační činnosti z oblasti olympismu. Na této činnosti se aktivně podílím, například jsem také zpracoval kompletní výsledky všech olympijských her (pro rozsáhlost to však ČOV vydal jen na CD).“

Dnes, tj. 4. 5. 2023 jsem byl doma po příjezdu z práce, velice mile překvapen, nebojím se říci, že jsem zažil téměř první letošní Vánoce, nikoliv v zimě, ale světe div se, již na počátku doposud neprobuzeného jara!

Doma na mě totiž čekala nádherná publikace i s osobním věnováním, která nese název Encyklopedie olympioniků. Autorem je pan František Kolář a kolektiv. Aby takováto nádherná publikace mohla vzniknout, musel existovat dokonale vedený rejstřík a dokonalá spolupráce pana autora se spolupracujícím kolektivem.

A kdo myslíte, že byl ten, díky němuž tato historicky cenná encyklopedie mohla spatřit světlo světa, tou osobou výraznou resp. nejvýznamnější? Odpověď je jednoduchá, přece Mgr. Pavel Hladík z Holic!

To, že je někdo ochoten a schopen dokumentovat běh dějin, v jakékoliv oblasti, je záležitost obrovské píle, mravenčí práce, společensky nedoceněné práce. Bez toho by spousta zajímavostí skončila v zapomnění a to v zapomnění nenávratném. Proto můj obrovský obdiv patří právě takovýmto lidem, kteří jsou těmi mravenečky, kteří bez ohledu na svůj soukromý čas a prospěch, dokážou věci evidovat, archivovat, a následně jsou schopni a ochotni iniciovat a dát je k dispozici veřejnosti, poskytnout je ve prospěch vědění dalším generacím.

Neumím psát, nejsem novinář, raději své prožitky a dojmy sděluji prostřednictvím fotografií. Ke vší smůle nejsem ani fotograf, fotit moc neumím, ale proti tomu přiznávám, docela mě to baví! Takže přátelé, koukněte se raději na obrázky související se zmíněnou encyklopedií. Z nich jasně pochopíte, o čem kniha je, co v ní najdete a zda vás zaujme.