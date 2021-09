Tato velmi populární kategorie koncertů opět nabídne programy, které oslovují širokou veřejnostnapříč generacemi, neboť se pohybují na hranici různých žánrů a mimo oblast tzv. klasiky. Pro velkýúspěch se s námi posluchači mohou opět vydat Na skok do Paříže II. a užít si směs nádhernýchfrancouzských šansonů a podmanivých melodií od známých autorů, jako jsou Edit Piaf nebo JacquesBrel, ale i autorskou tvorbu v podání šansoniérky Radky Rubešové a jejího Chanson Trio Coucou.Dalším netradičním programem bude Groteska s filharmonií, při které se orchestr postará o živýdoprovod k němému filmu promítanému na velkém plátně. Oním filmem bude legendární Frigo namašině s Busterem Keatenem alias Frigem. Dirigentem a autorem originální hudby je Robert Israelz USA.Veliký zájem bude jistě také o Aprílové swingování, jehož protagonistou bude jazzový a swingovýzpěvák Jan Smigmator, který zcela vyniká mezi současnými interprety tohoto žánru a s noblesou soběvlastní provede posluchače odkazem swingových králů, jakými byli Frank Sinatra, Dean Martin neboKarel Hála. Hudební aranžmá napsaná speciálně pro tuto příležitost okouzlí všechny, koho oslovujehudba na pomezí jazzu, swingu a popové balady.Nabídku koncertů z kategorie Máme hosty uzavírají Saxofonové variace, při kterých se v Sukově sínipředstaví čtyřlístek skvělých saxofonistů známých pod jménem Bohemia Saxophone Quartet. Nebudeto pouhý koncert pro saxofonové kvarteto a orchestr, ale těšit se můžete i na sóla a Variace na témaFranka Zappy, které jsou dílem soudobého skladatele Lukáše Hurníka.

Při volbě skladeb do programu nové sezony jsme dbali jak na dramaturgickou pestrost a atraktivitu nabízených titulů, tak na to, aby kromě skladatelů zvučných jmen dostali prostor i ti méně známí. Jednou z hlavních událostí sezóny se stane vůbec první hostování světové klarinetistky číslo jednav Pardubicích Sharon Kam. Umělkyně izraelského původu vystupuje na předních pódiích ve světě. Pronaše koncerty se rozhodla nastudovat mimo jiné i skladbu soudobého českého autora Ondřeje Kukala. Sezonu zarámují vystoupení dvou předních houslistů současnosti – populární Pavel Šporcl přednese na zahájení sezony houslový koncert Felixe Mendelssohna-Barholdyho a mladý vítěz mezinárodních soutěží, představitel nové generace, umělec česko-palestinského původu Milan Al-Ashhab na závěrečném koncertu sezony v červnu houslový koncert Petra Iljiče Čajkovského.

Na programu koncertu Modré housle (v) září, který mohou posluchači v Pardubicích navštívit v pondělí 13. září, v úterý 14. září a ve středu 15. září vždy od 19 hodin v Sukově síni Domu hudby, jsou také díla Ludwiga van Beethovena. Na úvod večera zazní předehra k baletu Stvoření Promethea a koncertní program uzavře slavná Beethovenova Sedmá symfonie. Orchestr povede šéfdirigent Stanislav Vavřínek, pro kterého to je zároveň vstup do jeho čtvrté sezony s Komorní filharmonií.

Dne 13. září Komorní filharmonie Pardubice vstoupí do nové koncertní sezony. Hvězdou zahajovacích koncertů nazvaných „Modré housle (v) září“ je známý český houslista Pavel Šporcl, který exceluje při provedení Mendelssohnova Koncertu pro housle a orchestr e moll.

