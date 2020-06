Během 25 let se organizace s původně 5 zaměstnanci fungujícími pouze v Pardubicích rozrostla na síť 8 poboček s více než 120 pracovníky pokrývající většinu Královéhradeckého a Pardubického kraje. Rozšiřování započalo v roce 2000, kdy vznikl pobočný spolek Výměník zaměřující se na zaměstnávání lidí se zdravotním hendikepem. Následoval vznik regionálních terénních týmů v Chrudimi (2006), v Hradci Králové (2007), v Jičíně a Rychnově nad Kněžnou (2009), v Ústí nad Orlicí (2010) a v Náchodě (2014). Dalším velký krok přišel v roce 2019, kdy organizace spustila provoz dvou Center duševního zdraví v Pardubicích a Hradci Králové. Nově vedle sociálních pracovníků ve službách pracuje téměř dvacet zdravotníků: psychiatrů, psychologů a zdravotních sester.

„Za všechny zakladatele bych chtěl připomenout psychoterapeuta Antonína Šimka a zdravotní sestru Jitku Pitrovou,“ vzpomíná MUDr. Petr Hejzlar, ředitel Péče o duševní zdraví od roku 1997. „Myslím, že jejich svobodné, tolerantní a kreativní osobnosti se stále promítají do hodnot a kultury téhle organizace.“

Principy služeb komentuje odborný ředitel Péče o duševní zdraví Mgr. Martin Halíř: „Hledáme potenciál a silné stránky klientů. Snažíme se je podpořit, aby mohli převzít co nejvíc praktické zodpovědnosti za vlastní život. A to se dělá nejlépe, když máme mobilní a flexibilní služby, které jdou za klientem všude, kde potřebuje podpořit. S možností financovat fungování zdravotníků se zvýšila komplexnost služeb.“

Co taková podpora může obnášet v běžném životě, vysvětluje Mgr. Petra Špryňarová, vedoucí hradeckého Centra duševního zdraví: „Pomocí krizových plánů se snažíme co nejdříve zachytit moment zhoršení zdravotního stavu a sociálních potíží. Smysl to začne dávat, když v tom má klient aktivní roli a sám si umí poradit nebo říct o pomoc. Někdy to trvá léta, než se dostaneme k systematickému plánování přes období nedůvěry a motání se v kruhu potíží. Naším úkolem je neztrácet trpělivost a být pořád po ruce.“

Za čtvrtstoletí fungování byla Péče o duševní zdraví v kontaktu se zhruba 5 000 lidmi využívajícími služby. Je to proces neustálého učení, zlepšování se a důrazu na kvalitu. Příležitostí zastavit se, vzpomínat a taky poděkovat všem podporovatelům bude oslava plánovaná na 11. září v Hradci Králové. Akce spojená s koncertem kapely Nirvana Czech Tribute Band zahájí tradiční osvětový festival na podporu lidí s duševním onemocněním Týdny pro duševní zdraví. „Srdečně zveme všechny, kteří chtějí podpořit duševní zdraví své i svého okolí,“ uzavírá pozvánkou na akci ředitel Petr Hejzlar.

Michaela Venclová