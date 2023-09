Pedagogy na Malé scéně přivítala hvězdná sestava z Východočeského divadla. Prezentována byla i jedna novinka.

Setkání pedagogů s představiteli Východočeského divadla. | Foto: Jaromír Pýcha

Dne 30. srpna se na Malé scéně Východočeského divadla v Pardubicích uskutečnilo již tradiční setkání vybraných pedagogů základních a středních škol Pardubického kraje, kteří jsou organizátory kulturního vyžití žáků, studentů i svých kolegů v oblasti kultury na svých školách se zástupci VČD v Pardubicích.

Domácí sestava VČD byla přímo profesionálně hvězdná, vedl ji, též tradičně, pan ředitel Petr Dohnal, výraznými oporami na akci mu byly dramaturgyně Jana Uherová, Jana Pithartová a Anna Hlaváčková.

Proč jsem tam byl já? Protože od dob, co jsem opustil školní lavice a za manželku si vzal profesí středoškolskou učitelku, jsem přítelem školy (pozn. dobrovolným!), a to samé mohu říci i o divadle. Tam chodím stejně rád, tak jako třeba na fotbal… A když už se někde něco dozvím, posílám zajímavé zprávy dál.

Ve VČD zahajuje již 114. divadelní sezóna, která nabídne divákům celkem 7 nových titulů. Nebude chybět muzikál (ze života letce Jana Kašpara), groteska, komedie, kabaret či krásná pohádka.

Divadlo zahájilo sezonu. Diváky čeká muzikál o Kašparovi i kultovní pohádka

Pedagogům byla prezentována i novinka, jako bonus od divadla po skončení některých školních představení. Prezentaci jedné praktické ukázky se zdatně ujaly dvě mladé lektorky. Přítomní pedagogové aktivními náměty v průběhu setkání jen potvrdili to, že škola a divadlo k sobě nedílně patří, i to, že tato symbióza v Pardubicích a širokém okolí dokonale funguje! Přátelé, divadlo žije, a to naše - pardubické - je jedno z nejlepších v ČR. Tak neváhejte, choďte do toho našeho krásného divadla, podporujte v tomto směru i naši mládež a věřte, bude líp nám všem. Zlomte vaz!