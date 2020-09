Perner slaví dvojité půlkulatiny

Hned dvoje půlkulaté výročí významného železničního stavitele a projektanta Ing. Jana Pernera si připomínáme na začátku letošního září. V pondělí 7. září to je 205 let od jeho narození a ve čtvrtek 10. září pak uplyne 175 let od jeho úmrtí. A právě vzpomínkou na muže, díky kterému se Pardubice staly dopravní křižovatkou, začal letošní Festival železnice / silnice 2020.

Je to přesně 205 let od chvíle, kdy se narodil významný železniční projektant Jan Perner. V Pardubicích výročí v pondělí připomněl Festival železnice/silnice. | Foto: Danuše Hykšová