Vítězem skupiny jednotlivců se stal Martin Havránek s celkovým počtem 746 ujetých km, za ním Stanislav Růžička s 753 km a jako třetí dojel Jiří Míl s ujetými 731 km. V kategorii dvoučlenných družstev zvítězil tým Pardubický cyklisti se 108 okruhy a 768 km.

Perníková čtyřiadvacítka. | Foto: archiv Elen Sytko

Kunětická hora, druhý červnový víkend a cyklistické závody měly již po několikáté společné jmenovatele: nadšení, sounáležitost, pomoc ostatním a extrémní výkony. Dvěma slovy „Perníková čtyřiadvacítka.“

Do šestého ročníku charitativního cyklistického závodu „Perníková 24“, který proběhl o víkendu 10. – 11. června na silničním okruhu pod Kunětickou horou, se přihlásilo 111 cyklistů, z toho 49 jednotlivců, 9 dvojic, 5 čtyřčlenných týmů a 4 šestice. Co do počtu šestičlenných družstev to bylo cca o dva týmy méně, než v předchozích ročnících. Díky výkonu jednotlivců se však celkový počet ujetých kol velmi přiblížil tomu loňskému.

Cílem závodu bylos stejně jako v předchozích pěti letech podpořit handicapované sportovce a umožnit více pohybu těm, kteří neměli, co do zdraví, tolik štěstí. Výtěžek z tohoto závodu 48 390 Kč byl věnován dvěma mladým lidem – usměvavé patnáctileté Lucii na zakoupení závodní sady míčků pro reprezentaci v boccii a sedmnáctiletému Nicolasovi, kterému již v dětství zkomplikovala život mozkomíšní příhoda. Život mu nyní může usnadnit speciální elektrický vozík, který zvládne všechny terény, aby mohl být Nicolas nablízku svým vrstevníkům.

80 let fotbalu v Mikulovicích: Slavil i Antonín Panenka a Karol Dobiáš

Vítězem skupiny jednotlivců se stal Martin Havránek s celkovým počtem 746 ujetých km, za ním Stanislav Růžička s 753 km a jako třetí dojel Jiří Míl s ujetými 731 km. V kategorii dvoučlenných družstev zvítězil tým Pardubický cyklisti se 108 okruhy a 768 km. Mezi tří až čtyřčlennými týmy nebyli žádní nováčci a někdejší vítězství z roku 2021 zopakoval tým Four_Wheelers se 101 okruhy a 717 km. Šestičlenná družstva byla co do počtu letos méně zastoupená, ale to neznamená, že nevydala maximální výkony. Na prvním místě se umístil tým Kroutílkové se 103 okruhy a 731 km. Tým Rozběháme Luži 1 ujel 95 okruhů a skončil s 675 km druhý a čistě dámské družstvo Jedeme pro dobrou věc zajel 82 okruhů a s 582 km se umístil na třetím místě.

Název posledního jmenovaného týmu by mohl charakterizovat smysl celého závodu – jedeme pro dobrou věc. Principem závodu bylo zvládnout co nejvíce sedmikilometrových okruhů dotovaných částkou 15 Kč a získat tak co nejvyšší finanční příspěvek pro Lucku a Nikyho. Toho si byli vědomi závodníci, dobrovolníci, pořadatelé i sponzoři. Závod by nebyl možný bez 550 odpracovaných dobrovolnických hodin, pochopení obcí Staré Hradiště, Němčice a Ráby, jichž se závod nejvíce dotýkal, a podpory sponzorů.

Ale to ještě není vše. Letos se poprvé součástí Perníkové čtyřiadvacítky stalo třetí kolo Českého poháru v paracyklistice, který organizuje Český cyklistický svaz. Pod Kunětickou horou to bylo pod taktovkou Tělovýchovné jednoty Košumberk a s podporou Nadačního fondu 2P.

Děkujeme a věříme, že najdeme zájemce, elán a ochotné spolupracovníky i pro další ročník.

Za organizační tým Jana Poddaná, Nadační fond 2P