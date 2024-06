V Dolní Rovni v prvním čtvrtletí 2024 vznikly nezávisle na sobě dvě petice, které reagovaly na návrh stanovení záplavového území obce. Jak zareagovaly na petice úřady?

Roveňský poločas se zeptal za Vás… Petice, co nového? V Dolní Rovni v prvním čtvrtletí 2024 vznikly nezávisle na sobě dvě petice, které reagovaly na návrh stanovení záplavového území naší obce (oprávněné osoby ve věci zastupování Ing. František Konvalina a pan Morávek z Dolní Rovně). V období kolem 5. dubna 2024 byly petice odeslány kompetentním státním orgánům, konkrétně na Ministerstvo zemědělství, Krajský úřad Pardubického kraje, MÚ Holice a Povodí Labe s. p.

Dovoluji si upozornit, že z ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním ve znění pozdějších předpisů vyplývá, cituji: Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Zeptal jsem se proto Ing. Františka Konvaliny a zároveň i starosty obce Dolní Roveň dne 1. 6. 2024, dávno poté co v zákoně stanovených 30 dnů uplynulo, co je v dané věci nového. Ing. Miloš Horák, starosta obce Dolní Roveň uvedl: „Petice vznikla z iniciativy občanů obce, vyřízení by mělo probíhat prostřednictvím osoby oprávněné v této věci občany zastupovat. Ze strany obce bylo osloveno v dané věci Ministerstvo zemědělství v čele s ministrem Ing. Markem Výborným, Ministerstvo životního prostředí, Krajský úřad i Povodí Labe s.p. Mohu Vám dnes sdělit, že dne 17. 6. 2024 přijede k nám do Dolní Rovně pan ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný, který si chce osobně prověřit stav věci a dále o ní jednat. Prioritou, kterou prosazujeme, je maximální zprůchodnění toku Lodrantky, aby se snížilo riziko vzniku povodní. Za tím účelem budeme vyvíjet i maximální úsilí ve snaze získání státních dotací, např. v gesci Ministerstva životního prostředí tak, aby se všemi kompetentními orgány a institucemi bylo možné řešit další protipovodňová opatření ke snížení rizika zaplavení naší obce. Věřím, že naši snahu podpoří i Krajský úřad Pardubického kraje. Nebráníme se ani spolupráci se správcem našich vodních toků, kterým je Povodí Labe s. p., ale nechceme a nemůžeme v rámci svých rozpočtových možností přebírat na obec povinnosti, které patří do náplně předmětu činnosti tohoto správce vodních toků. ŘSD, respektive Ministerstvo dopravy? Od nich jsme se v souvislosti s případným ohrožením obce vodou přivedenou z dálnice a dalších ploch (odpočívka) do obce žádného příslibu spolupráce nedočkali. Přestože se výrazně zmenšila plocha pro vsakování přívalových vod a voda Točivým potokem teče přímo do středu obce… Pokud jde o petice, z mé strany se jedná o iniciativu občanů, které si vážím, ale zatím nemám žádné informace o vyřízení.“

Sdělení Ing. Františka Konvaliny: "Na petici odpověděli dva adresáti ze čtyř. MÚ - vodoprávní úřad Holice a Krajský úřad Pardubického kraje. Oba úřady ve shodě konstatovaly drobné chyby v přípravném řízení, které uplatní při rozhodování o záplavovém území. Úplné znění jsem chtěl říci na zasedání obce, ale byl jsem zdravotně indisponován."

Podali jste k návrhu připomínky na MÚ v Holicích? Já ano, někdy koncem března 2024. Ale reakce rovněž nula. Zatím! Níže se případně můžete podívat na reportáž TV Nova, vysílanou už dříve, která obsahuje i názory občanů či tiskové mluvčí Povodí Labe s.p. A co říci na závěr? Vrtochy počasí jsou strašidelné, čas letí jak voda, řeč plyne a výsledky? Zatím nic moc… Pro názornost přikládám obrázky z knihy o Rovni z roku 1939, obrázky čtyři roky staré, z povodně v Rovni dne 29. 6. 2020 a aktuální pohled na koryto Lodrantky dne 2. 6. 2024. Pozorujete co se zlepšilo? No nic, máme před sebou Evropské volby a brzy budou i ty volby krajské či parlamentní…