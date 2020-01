Petr Štěpánek je bývalý sportovec, rozhodčí kopané a hlavně fotbalista Loko Pardubice. V divizi hrával vše od levého křídla až po post gólmana, kde měl také největší úspěchy. Právě že chytal po celém vápně, dostal přezdívku Lev Jašin, podle legendárního ruského brankáře.

Petr Štěpánek. | Foto: archiv

Po skončení sportovní kariéry byla jeho další činnost výstavba hřišť a stadiónů, funkce ve sportovních komisích a rozhodčí kopané. Zároveň také Petr působil dvě desítky let u hokeje jako technický pomocník kustoda (rozhodčí, občerstvení, soutěže při střelbách o prase atd.). Občas také skočil během zápasu hráčům pro něco, co zapomněli koupit domů. Po odchodu do důchodu u ledu zůstal jako pořadatel. Hokej slaví 70 let, ale Petr taky – na hokej chodí od roku 1949. V lednu oslaví 80 let. Tak mu my, bývalí spoluhráči z Lokálky i rozhodčí, přejeme, aby si to užil ve zdraví a aby jeho milované Dynamo začalo další 70 v extralize.