Studenti se v Pardubicích utkali v piškvorkách. Letošního patnáctého ročníku turnaje pIšQworek se v celé republice účastní 1580 týmů z téměř 600 škol. Kdo bodoval v Pardubicích?

Turnaj v piškvorkách. | Foto: archiv Gymnázia Mozartova

V úterý se na Gymnáziu Mozartova v Pardubicích konal oblastní turnaj pIšQworek - mistrovství středních a základních škol v logické hře piškvorky.

Již od rána bylo moře klidné a nebe jasné. Příliš ticha ovšem značí něco hrozivého na obzoru. A tak tomu bylo i na Gymnáziu Mozartova. Všechny týmy dorazily včas a už 10 minut po deváté se mohlo začít. Po rozdělení do dvou skupin ve dvou místnostech se po chvíli začaly objevovat rozdíly v hlasitosti. Třídy se nacházely naproti sobě přes chodbu a zatímco v jedné bylo ticho a napětí, které by se dalo krájet, do druhé byly třeba špunty do uší. Každý prostě prožívá piškvorky jinak.

Obří ztráta: Pardubice dluží "samy sobě" miliony, Dědek nabízí cestu ven

Po celou až do semifinále nebylo zapotřebí rozstřelů. A jak se říká, to největší ticho přivolává největší bouři. Týmy Ajťáci B a Ježci získaly remízu v play-off a následně remízu i v rozstřelu. Napínavý boj o postup k boji o 1. místo trval dohromady více než půl hodiny. V remízách také bodovala i Educa Family, kterým se podařilo dvakrát za sebou získat stejné skóre v základní tabulce.

Nejvíce bezkonkurenčním se stal tým Mozart Two z pořadatelského gymnázia, který vyhrával 20:0 proti každému týmu kromě Ajťáků A, kde dva body prohráli, a Wucherblumes, se kterými měli remízy ve dvou partiích. I v play-off získaly proti pisQolům devatenáct bodů a proti chrapounům osmnáct. Dokonce i v posledním boji vyhráli pouze se ztracenými třemi body.

Juniorský mistr světa je z Trusnova! Máro, gratulujeme

Zatímco se spoluhráči potili u archů, bojujíc o postup, týmy které již vypadly, obsadily tabuli a počítali si goniometrii. Život studenta holt nikdy nekončí.

1. místo Mozart Two (Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449, Pardubice) ve složení: Robin Novotný, Adam Le, Jan Brožek, Matěj Bureš, Lukáš Machurek 2. místo Ježci (EDUCA Pardubice - SOŠ, s.r.o., Rybitví) ve složení: Pavel Ondráček, Štěpán Poříz, Michal Tlapák, Eliška Vágnerová, Kateřina Konečná 3. místo Ajťáci B (SOŠ a SOU obchodu a služeb, Chrudim) ve složení: Roman Vašák, Nicholas Dimitrov, Michal Bulva, Jan Svoboda, Jakub Šíma

Petra Plachá