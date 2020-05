V sobotu 13. května roku 1911 usedl mladý pardubický inženýr Jan Kašpar do letadla Blériot XI ze dřeva a plátna, aby vstoupil do dějin. Svým dálkovým přeletem mezi Pardubicemi a Prahou se nejenom stal prvním českým aviatikem, zároveň napsal první list bohaté kroniky českého letectví. Přesně po 109 letech připisuje její další stránku pilot Martin Štěpánek, který se vydal v Kašparových stopách.

Letadlo Jana Kašpara | Foto: Východočeské muzeum – Zámek Pardubice

Těch, kteří putovali vzdušným mořem po trase legendárního Kašparova přeletu, byla už celá řada, Štěpánek se ale stal prvním, který se na cestu vydal v elektřinou poháněném letadle. „Zdá se mi to jako zajímavá ukázka toho, co se za těch 109 let změnilo,“ popsal svoji motivaci spolukonstruktér a pilot letounu Phoenix Martin Štěpánek. „Tehdy asi ani nepředpokládali, že by něco takového bylo možné. Upřímně řečeno, před deseti lety bych si to sám nedokázal představit.“