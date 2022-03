Hitmaker Michal David přijede do Pardubic i se svou kapelou Kvatro, která ho doprovázela na úspěšné Open Air Tour v letech 2018–2020. Návštěvníci si užijí nejznámější zpěvákovy hity a budou si dokonce moci vyzkoušet práci dramaturga playlistu, jelikož některé songy budou vybrány přímo na jejich přání. Hity, které by si chtěli užít, mohou psát na sociální sítě zpěváka. „Playlist bude opravdu bohatý a rozhodl jsem se, že před koncerty udělám veřejnou anketu, které písně by diváci chtěli slyšet nejvíce. Samozřejmě, že budou tvořit jen část playlistu, ale i tak si myslím, že to bude super,“ říká Michal David, který fanouškům slíbil, že jak je u něho zvykem, pojede se nonstop.

Připravená je pořádná nálož muziky i před koncertem. Mezi hosty vystoupí skupina Verona, předskokanem bude popová hudební skupina YesBrothers a před koncertem diváky naladí me-zinárodně uznávaná DJka Andrea Pomeje.

Pavel Schrőfel

Michal David.Zdroj: archiv M. Davida