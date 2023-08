Filmovým fotografem, pravou rukou režiséra Vojtěcha Jasného, byl u dvou známých filmů Všichni dobří rodáci a Návrat ztraceného ráje Jaromír Komárek z Dolní Rovně.

Po stopách slavných filmů: Všichni dobří rodáci a Návrat ztraceného ráje. | Foto: Jaromír Pýcha

Bystré. Úchvatná krajina, vzdálenost od nás kolem šedesáti kilometrů. Místo, které svou krajinou zaujalo i tvůrce filmu Všichni dobří rodáci. Před neuvěřitelnými 55 lety, v roce 1968 především v okolí Bystrého natočil film o přeměně a vývoji moravské vesnice v období po druhé světové válce až do roku 1958 režisér Vojtěch Jasný. Volné pokračování s názvem Návrat ztraceného ráje natočil stejný režisér o třicet let později, v roce 1998.

V těchto filmech hrála celá plejáda skvělých herců, například Radoslav Brzobohatý, Vladimír Menšík, Vlastimil Brodský, Josef Abrhám, Ondřej Vetchý a další. Filmovým fotografem, pravou rukou pana režiséra Vojtěcha Jasného, byl v obou případech Jaromír Komárek z Dolní Rovně. I tato skutečnost sehrála malou roli, že jsme se rozhodli strávit víkendový pobyt v těchto místech. Cestou tam jsme se zastavili v Jimramově, malém městečku s velkým počtem významných rodáků. Jen namátkou: Karel Slavíček, Jan Karafiát, bratři Mrštíkové aj.

Neplánovaně jsme měli možnost potkat dva skvělé lidi v nedalekém Trpíně. Zdeněk Andrlík je bývalý reprezentant v parašutismu, šikovný chlap, vývojář a vynálezce. V roce 1996 jeho rodině vyhořel od zapálené vojenské světlice statek. Jelikož Zdeněk, díky svým schopnostem a profesi úzce spolupracoval s tvůrci při natáčení Návratu ztraceného ráje, sblížil se nejen s herci, Vlastimilem Brodským či Josefem Abrhámem, ale především přímo s režisérem Vojtěchem Jasným. Ten zapracoval do filmu epizodu z jeho života, kterou ztvárnil ve filmu Ondřej Vetchý.

Další z mimořádných osobností, které jsme měli možnost osobně poznat, byla shodou okolností maminka Zdeňka, paní Marie Andrlíková (nar. 1940). Pojem mezi harmonikáři, spoustu let totiž organizovala celostátní setkání těchto hudebníků, především pak v Trpíně u Bystrého, kde dále provozovala řadu veřejně prospěšných aktivit v rámci ČSČK (Červený kříž).

Když jsme tam byli, zajeli jsme se podívat i do nádherného, nedalekého městečka Boskovice. Tam jsme se mimo jiné na zámku měli možnost setkat se záhadnou zámeckou paní, ale jediné, co nám prozradila je, že není z místního zámku a stejně jako my je účastnicí placené prohlídky krásných prostor zámku v Boskovicích. Na závěr pobytu jsme se zastavili i u Stromu rodáků. Javor na kopci hned za Bystrým byl nedílnou součástí scenérie obou filmu.

Přikládám i dvě kopie obrázků z filmu pořízené v originále fotografem Jaromírem Komárkem, rodákem z Dolní Rovně, přímo při natáčení a zároveň i obrázek filmového štábu přímo v plné práci na place. Jaromíru Komárkovi byla z osobních prožitků výrazně známá scenérie prvního z filmů… V „Návratu“ si střihl i malou roličku, pana Komárka.

Jaromír Komárek je významným rodákem z Dolní Rovně. Dne 11. 9. 2023 by se dožil 90 let. Bohužel, nedožil se, zemřel dne 4. 5. 2005. Pro zajímavost přikládám vyjádření třech významných osobností, které ho znaly tak, že se nebojím říci, jako přátelé. Na oba filmy jsem se mile rád podíval, plejáda špičkových herců i oba filmově zpracované příběhy jsou poutavé a zajímavé, především pro mou a o fous starší generaci… Díky, že tyto filmy vznikly, určitě mají své právo volně žít (mimo trezor) a trpělivě oslovovat i další generace po nás. A co já s tím? Já si jen tak žiju a píšu svůj Roveňský poločas, jakožto jeden z mnoha obyčejných rodáků z Dolní Rovně.