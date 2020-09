Na jaře v původně plánovaném termínu, odloženém z obecně známých důvodů, i teď koncem léta. Když jsem z něj v úterý 8. září večer po více než dvou a půl hodinách strávených v rekonstruovaném Domě hudby odcházel, znovu jsem si vzpomněl na úsloví, že všechno špatné může být i k něčemu dobré. Pocta houslím a houslistům, jak organizátoři úvodní akci letošního festivalu nazvali, se totiž stala, po nuceném březnovém uzavření „kultury“, velkolepou poctou hudebnímu umění jako takovému, vyjádřením radosti poslouchat nádhernou muziku ve špičkové interpretaci a užívat si neopakovatelné chvilky ve společenství stejně naladěných lidí na pódiu i v hledišti. Marná sláva, žádná sebelepší nahrávka či žádný on-line přenos nenahradí živě provedenou a napřímo lidskými smysly vnímanou hudbu. Takový koncert, jakého jsme byli svědky při zahájení „podzimního“ jara v Sukově síni, nám, Pardubákům i lidem z regionu, vskutku dlouho scházel. Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, se v Česku přijímají nová protipandemická opatření a nikdo netuší, jak se budou věci vyvíjet. I kdyby snad opět došlo na nejhorší, vzpomínky na slavnostní, milou a možná i pohnutou atmosféru úterního koncertu s publikem v rouškách, z paměti jen tak nevymizí.

Dramaturgie festivalu pochopitelně nemohla budoucí souvislosti tušit, když loni začala promýšlet koncepci a obsazení zahajovacího březnového, pardon zářijového, večera. I za „normální“ situace by však šlo o něco výjimečného. Domácí orchestr, tedy Komorní filharmonie Pardubice, patřící dlouhé roky mezi českých „top ten“, špičkový český dirigent mladší generace Tomáš Brauner, jehož čeká inaugurace u pražských symfoniků, a zejména čtyři vynikající houslisté, přičemž věkový rozdíl mezi nejmladším a nejdříve narozeným činí více než padesát let… To byli protagonisté, na něž se vyplatilo přijít. Po orchestrem bravurně zahrané Předehře k opeře Italka v Alžíru Gioacchina Rossiniho se program soustředil na skladby pro housle v nejrůznějších podobách – a každý ze sólistů v nich ze sebe předvedl opravdu to nejlepší. K „rozcvičení“ posloužil Koncert h moll pro čtvery housle, violoncello, smyčce a cembalo Antonia Vivaldiho. Všichni čtyři houslisté, tedy konkrétně Václav Hudeček, Josef Špaček, Marie Hasoňová i Matteo Hager (pořadí uvádím podle věku) si při něm zamuzicírovali s viditelnou lehkostí a každý se sobě vlastním šarmem. Pak už přicházeli na pódium jednotlivě, respektive v jednom případě ve dvojici. Vždy perfektně připraveni, pod pečlivým dohledem pozorného dirigenta a za citlivé asistence doprovodného tělesa.

Zazněla Romance č. 2 F dur op. 50 Ludwiga van Beethovena, v níž mladičký Matteo Hager prokázal talent, který si tvrdou prací pěstuje od svých čtyř let. O technicky velmi dobře vybaveném hráči s procítěným přednesem určitě ještě uslyšíme, stejně jako o suverénně, a přitom nesmírně sympaticky působící Marii Hasoňové, jejíž Carmen – fantazie op. 25 Pabla de Sarasate vyvolala ještě před přestávkou v auditoriu dlouhotrvající ovace.

Že Josef Špaček, jenž působil deset let na postu prvního houslisty České filharmonie, patří ve svém oboru k nejvšestrannějším interpretům, je známo. Posluchač při jeho hře znovu a znovu propadá hráčovu osobnímu kouzlu a často i netradičnímu pojetí důvěrně známých skladeb. Bylo tomu tak i tentokrát. Koncertní polonéza Zdeňka Fibicha zněla v jeho podání více než brilantně. Jak jinak popsat výsledek umělcova totálně odzbrojujícího výkonu, působícího nejen „předepsaně“ romanticky, ale především hluboce lidsky, zkušeně i mladistvě zároveň. Josef Špaček prožívá období skutečně vrcholné interpretační formy a publikum si to náležitě vychutnalo. A Václav Hudeček, představený v úterý jako vždy distingovaným moderátorem večera Jiřím Vejvodou coby „letní učitel“ (všichni výše jmenovaní houslisté totiž prošli jeho luhačovickou akademií)? Není třeba nosit sovy do Atén. Mistru Hudečkovi to zkrátka hraje i ve věku, kdy navenek převládají šediny a jiní se již věnují odpočinku. Radost jej poslouchat v rapsodii Le Tzigane Maurice Ravela od počáteční obrovité kadence až po onen její strhující finální vír, radost a jednoznačná dokonalost čišela i z jeho a Špačkova duetu v podobě dalšího dílka Pabla de Sarasete (Navarra op. 33). A mimochodem, Václav Hudeček opět prokázal, jak milým a skvělým je i vypravěčem – když zavzpomínal na své zážitky spojené s Pardubicemi a se zdejšími orchestry a jejich členy.

To nejlepší ovšem přišlo v úplném závěru koncertu. K interpretaci přídavku opět nastoupili na pódium všichni čtyři houslisté a postupně odehráli Cikánské melodie op. 20 (do třetice Pablo de Sarasate). Virtuózní gejzír strhující a nesmírně náročné skladby se rozdělil a nakonec spojil v mohutný proud, jemuž nešlo odolat. Opakované ovace vestoje tentokrát byly zcela na místě. Věřme, že podobných zážitků nás, i přes nepříznivý vývoj epidemie, letos na Pardubickém hudebním jaru čeká ještě několik. Zasloužili by si to interpreti, posluchači i hudba samotná.

Roman Marčák