Za aktuální fotografie z čištění potoka v Dolní Rovni děkujeme Jaromíru Pýchovi.

Čištění koryta potoka v Dolní Rovni. | Foto: Jaromír Pýcha

Čištění koryta potoka v Dolní Rovni. Od křižovatky po koleje, tj. asi 300 m. Takže od začátku Litětin do Komárova zbývá nějakých 7700 m obcí, dalších cca 6000 m lesem a polem od Lodrantu a za Komárovem do Loučné, dále cca 2500 m přítokového Točivého potoka od dálnice do vesnice a správce místního povodí bude moci hrdě hlásit: ano, je to tak, máme koryta v takovém stavu, v jakém je máme mít! To bude ještě pěkná makačka…