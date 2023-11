Máme nejbarevnější dny v roce. Podívejte se, jaký je podzim v okolí Pardubic.

Nostalgické pohledy na podzim kolem Pardubic. | Foto: Jaroslav Černý

Podzim pomalu odchází. Listy opadávají, denní svit se krátí, brzy se setmí. Zahalujeme se do teplejších svetrů, bund a bot. Nejbarevnější část roku pomalu mizí a brzy předá žezlo zimě. Nastupuje čas, kdy se příroda začně barvit do běla. Pokud bude mráz a sníh. Pokud bude dostatek sněhu a mrazu, bude se sáňkovat, bruslit a lyžovat. A do toho přijdou vánoční nákupy… nejzběsilejší část roku. Podzim končí, zima začíná. Teprve jaro zas přinese teplo, květy a krásné barvy.

Barevný podzim u náhonu

Zdroj: Jaroslav Černý