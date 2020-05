Pohádka pro radost - to jsou stovky obrázků malovaných dětmi na téma oblíbené pohádky. Projekt organizuje nezisková společnost Mezi námi, která se již 7 rokem zabývá sbližováním generací především prostřednictvím společných aktivit těch nejstarších s nejmladšími. Jednou z nich je i oblíbený program Povídej, ve kterém pravidelně dochází děti z mateřských a základních škol do domovů seniorů.

Pohádka pro radost. | Foto: Mezi námi

Z důvodu aktuálních omezení je program pozastaven, což bylo právě impulsem pro vytvoření nového projektu Pohádka pro radost, který je současné situaci šitý na míru. Vyzývá naše nejmenší ze všech koutů naší vlasti k malování pohádek pro potěšení babiček a dědečků. K výzvě se připojil i program UčíTelka, který ve svém vysílání o projektu informoval a oslovil spousty dětských diváků. Do aktivity jsou zapojeni i rodiče malých malířů, kteří obrázky fotí a prostřednictvím webových stránek posílají do Mezi námi. Odtud po grafické úpravě putují do tiskárny a následně jsou koordinátory rozváženy do více než 60 seniorských domovů v Praze a dalších více než 100 po celé České republice.