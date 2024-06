„Ne každý je tím, za koho se na internetu vydává. Proto je i v tomto prostředí dobré používat selský rozum,“ konstatoval policejní preventista Radek Bendakovský během besedy My se nedáme! Tu uspořádala Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) ve spolupráci s Policií České republiky jako součást projektu Komunita pro komunitu v pohostinství Podůlšany.

„Člověk dnes internetovým podvodníkům naletí snadno. Trestné činy jsou stále důmyslnější. A to i s využitím umělé inteligence,“ řekl Radek Bendakovský. „Když si objednáváte nějaké zboží na internetu, nikdy neposílejte nikomu peníze dopředu, pokud nemáte jistotu, že o ně nepřijdete. Když je to někdo, koho neznáte, zkuste si domluvit před platbou telefonický hovor nebo osobní setkání, abyste se ujistili, že nejde o podvodníka,“ radil policejní preventista.

Hodně podvodných inzerátů směřuje na mobilní telefony nebo tablety. „Snaží se člověka odvést na podvodnou webovou adresu. Ta může být velmi podobná té skutečné. Na mobilu a tabletu můžete třeba jen nepatrný rozdíl snadno přehlédnout,“ prohlásil Radek Bendakovský.

„Když vám někdo tvrdí, že je z vaší banky a chce po vás číslo účtu a karty, tak by vám to mělo být hned podezřelé. Vždyť vaše banka přece takové údaje má. A že se vám na mobilu objeví, že volají z vaší banky, neznamená, že to tak skutečně je,“ upozornil policejní preventista.

„Rozhodně nikomu neposílejte třímístný bezpečnostní kód na zadní straně karty. Na různé webové stránky je dobré mít různá hesla. Obsahovat by měla minimálně osm znaků včetně speciálního, jako je ?!*-+.,#$@%&,“ poznamenal Radek Bendakovský.

Podvodníci se často snaží vyvolat strach

Podvodníci se často pokouší vyvolat strach. „Například tím, že vám sdělí, že váš účet někdo napadl a vy všechny peníze musíte převést někam jinam, aby byly v bezpečí. Dostanou člověka do stresové situace a donutí ho, aby jednal rychle a zkratkovitě,“ uvedl policejní preventista.

„Stává se, že vám kromě falešného bankéře zavolá i falešný policista, který se snaží vzbudit zdání, že je skutečný. Potvrdí, co vám sdělil falešný bankéř a zeptá se, jestli se můžete během krátké chvíle dostavit na policejní výslech. Vy samozřejmě víte, že to nestihnete, tak navrhne postup, ať poslechnete bankéře a pošlete vaše peníze tam, kam vám určil. A vy, když to uděláte, o peníze skutečně přijdete,“ popsal běžnou praxi Radek Bendakovský.

Výrazně levnější než běžná cena na internetu? Podezřelé

Podezřelé může být i to, když je zboží výrazně levnější než běžná cena na internetu. „To si takhle jeden pán chtěl koupit iPhone a místo něj mu přišel plyšák. Vzhledem k tomu, že měly být telefony o polovinu levnější, pořídil si rovnou dva. Tak má doma dva plyšáky, každého za 7 tisíc korun. Peníze šly na účet v zahraničí, kde je velmi obtížné konto zablokovat. Většinou to pak dopadá tak, že o ně člověk přijde,“ dodal policejní preventista, podle něhož řada lidí ani neoznámí, že se obětí takového podvodu stala.

Pořád ještě, a to především na ženy, fungují podvody, kdy například domnělý americký voják tvrdí, že se ocitl v nemocnici a potřebuje pomoct s převedením astronomické částky. „Tu vám prý pošle, když za něj zaplatíte drobný poplatek – třeba 200 tisíc korun. Nemusí to být jen americký voják. Řešili jsme i podvody s údajným pirátem, který se nemůže vrátit z pirátské lodi. Vrcholem byl kosmonaut, který se potřebuje dostat z vesmírné stanice,“ líčil Radek Bendakovský.

Řada užitečných rad, jak se bezpečně chovat na internetu

„Byla to zajímavá akce. Přinesla řadu praktických a užitečných rad, jak se bezpečně chovat na internetu,“ prohlásila místostarostka Podůlšan Šárka Kučerová.

„Potěšilo nás, že byl o besedu zájem. Došlo i na sdílení vlastních zkušeností návštěvníků v internetovém světě,“ podotkla ředitelka Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) Jana Machová. Ta je zároveň komunitní pracovnicí v projektu Komunita pro komunitu.

Co je cílem projektu Komunita pro komunitu? Komunita pro komunitu je název projektu Místní akční skupiny (MAS) Regionu Kunětické hory. „Jeho hlavním smyslem je stmelovat rodiny, podporovat opomíjené skupiny obyvatel, aby si mohly užívat aktivního důstojného života ve společnosti a také zamezit odlivu lidí z venkova do měst,“ nechal se slyšet předseda MAS Regionu Kunětické hory Jozef Petrenec.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus. Má dva klíčové partnery. Těmi jsou spolek Zdraví a sportovní aktivity a Koalice nevládek Pardubicka (KONEP). „V režii KONEPu je komunitní a mezigenerační spolupráce a dobrovolnictví,“ doplnila ředitelka Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) Jana Machová.