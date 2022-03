Ze sběrného místa, které otevřelo město Pardubice v areálu Vodovodů a kanalizací v úterý 2. března odpoledne již ve středu odjela první zásilka do krajského centrálního skladu v České Třebové. I přesto jsou skladovací prostory plné.

Od příštího týdne toto sběrné místo, na které se vjíždí z Milheimovy ulice, upravuje provozní dobu. „Od příštího týdne budeme přijímat věci určené pro Ukrajinu v pondělí a ve středu od 16:00 do 18:00 hodin, od víkendu 12. února bude místo otevřené pouze v sobotu od 13:00 do 19:00 hodin. První dny provozu ukázaly, že lidé chodí spíše odpoledne. My zde provoz zajišťujeme vyloženě dobrovolnicky, vedle svých zaměstnání, a musíme tedy hospodařit i s vlastním časem a silami. A pomáhat Ukrajině bude třeba ještě dlouho,“ řekl Jiří Chmelík, velitel JSDH městského obvodu Pardubice I, která sběr materiálu a jeho další distribuci, spolu s ukrajinskými dobrovolníky, organizuje.

Lidé sem přinášejí tašky a krabice s nejrůznějším sortimentem. Od trvanlivých potravin, přes čistící prostředky, hygienické potřeby, kojeneckou a dětskou výživu, přikrývky a spacáky, až po oblečení a různý textil. „Ukrajinci jsou vděčni za každou pomoc. V tuto chvíli nám jde ale prioritně o pomoc těm, kteří zůstali v napadené zemi. Raněných přibývá, a proto je v současné době nejvíc potřebný zdravotnický materiál. Obvazy, dezinfekce a vše, co jim může pomoci v boji s agresorem,“ dodal Chmelík.

Nataša Hradní