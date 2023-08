Nedávno jsem pobýval v Nových Hradech a poznal jsem novodobou propagátorku poezie, paní Květu Jarolímkovou, která z pozice svého zaměstnání organizuje pestrý kulturní život celého okolí.

Poezie v Čechách žije. Z výstavy v Nových Hradech. | Foto: Jaromír Pýcha

Poezie v Čechách žije. Je to tak, mám to ověřeno svou praxí. Podivuji se přitom názorům některých nejmenovaných známých, nebojím se to říci na rovinu, dokonce profesí pánů učitelů. Jasná zpráva, pokrok nezastavíš. Dnes to však není jen o tom poslechnout si „Nedělní chvilku poezie“ a třeba verše Petra Bezruče: „Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem, sto roků kopal jsem uhlí…“ Dnes je nádherná poezie prezentována moderně a otevírá možnosti vnímat krásy světa slovy těch, kteří ty krásy světa dokážou sdělovat moderní a populární formou všem ostatním, v prvopočátku i odporovatelům.

Spojení poezie s vážnou hudbou, nádherné splynutí poezie a jazzu to mám už za sebou. V Pardubicích na Příhradku to dokázal za skvělého souznění ostatních Josef Vrána, bývalý kmenový herec VČD v Pardubicích, divadelní, seriálový a filmový herec. Pro mě super chlap, nejen ve všech zmíněných podobách, ale jako novodobý top recitátor.

Nedávno jsem pobýval v Nových Hradech (JČ kraj) a poznal jsem dalšího novodobého propagátora poezie. Váženou a milou paní Květu Jarolímkovou z Nových Hradů. Moc šikovnou paní, která z pozice svého zaměstnání organizuje pestrý kulturní život celého okolí, ale mj. dokonce hraje ochotnické divadlo a co hlavně (z mého nezaujatého pohledu), především skládá sluchu libé verše.

Abych se moc nezakecával, část jejího nadšeného díla je součástí výstavy v Galerii Koželužna v Nových Hradech. Celé jedno patro z celkových tří je věnováno fotografiím autorek Marie Králové a Evy Němcové, které, políbena v pravý čas múzou, doplnila poetickým textem právě paní Květa.

Nejsem písmák, bohužel ani fotograf, ale pokud máte zájem, jukněte se pro inspiraci na to, co je. Třeba se tam potom zajeďte rovnou i podívat, je tam krásně, kousek od centra městečka s dvěma a půl tisícovkami obyvatel je taky Terezčino údolí… Takže paráda na druhou. No nic, dost slov, poezie prostě žije. V Čechách. To je motto tohoto příspěvku seniora z venkova od Pardubic.