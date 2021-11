V podzemí pod výstavním prostorem Mázhaus na Pernštýnském náměstí od 2. 11 do 31. 12. 2021 najdete novou výstavu, která nese jméno „České tradice od podzimu do zimy, … i na čerty dojde“. Jak už název napovídá malý i velcí návštěvníci si připomenou české podzimní a zimní tradice.

Pomyslné putování zvyky a pranostikami začíná pouštěním draků, následuje svátek Dušičky, podzimní posvícení, nakládaní kyselého zelí a dalších pochutin. Příchod zimních tradic předznamenává příjezd sv. Martina, pokračuje sv. Mikuláš s čerty, také zimní radovánky a štědrovečerní večeře. Na závěr je připraveno peklo s listinou hříchů. Dvouměsíční výstava je určena nejen rodinám s dětmi, ale i školním kolektivům.

„Rády bychom přiblížily dětem tradiční české pranostiky a zvyky, které se v současnosti bohužel už pomalu vytrácejí,“ zmiňuje výtvarnice Andrea Sokolová. „Dětská výstava v Mázhausu už má několikaletou tradici. Tento rok jsme pro velký úspěch na konec výstavy zařadily peklo, kde je k vidění, jak je s hříšníky zacházeno,“ doplňuje výtvarnice Hanka Iličová.

Výstavní prostor Mázhaus je pro širokou veřejnost otevřen od úterý do neděle od 10:00 do 18:00 hodin. Dětské kolektivy se mohou objednávat na komentované prohlídky od pondělí do pátku na telefonním čísle: 734 783 596, nebo emailové adrese: ciharova@ticpardubice.cz. Jednotné vstupné činí 40 Kč. Zavítejte a připomeňte si české tradice.

Radka Číhařová