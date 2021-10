Letos srdečně zvou poutníky na společně prožitý den v sobotu 2. října. Pouť bude zakončena mší svatou obětovanou na úmysly poutníků, kterou bude celebrovat Mons. Jan Paseka, generální vikář Královehradecké diecéze. Mše bude vysílána také živě, stejně jako koncert pěveckého sboru Salvátor pod vedením Tomáše Židka či přednáška o historii poutního místa Františka Jiráska. Účastníci poutě se mohou těšit také na společné posezení a v programu Charity nezapomínají ani na děti. Pro zájemce, kteří by náročnou cestu nezvládli, bude vypraven autobus z Pardubic a Chrudimi. Více informací najdete na webu pardubice.charita.cz.

V této době tradičně Oblastní charita Pardubice, Farní charita Chrudim a Oblastní charita Nové Hrady u Skutče vyrážejí na pěší a cyklistickou Pouť lidí dobré vůle za umírající, nemocné a trpící do poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.