O tom, jak dobře znáte přírodu ve svém okolí, se můžete přesvědčit na webu Východočeského muzea v Pardubicích díky nové výstavě Příroda se probouzí. Tvoří ji téměř dvě stovky fotografií i videa.

Příroda Pardubicka | Foto: Východočeské muzeum

„Výstava čerpá z toho, co v regionu Pardubicka a východního Polabí může návštěvník přírody skutečně spatřit, pokud se dívá pozorně, věnuje se i detailu, pokud ví, na co se na daném místě zaměřit. Samozřejmě by výstava měla k takovému pozorování přírody inspirovat,“ vysvětlil koncept výstavy jeden z jejích autorů, vedoucí přírodovědného oddělení muzea Jan Dolanský. Výstava je rozdělená na čtyři části podle prostředí: Ve městě, U vody, V lese a Na poli. „Ve městě seznamuje například s ubývajícími vrabci či společenskými havrany, protože Pardubice a Chrudim jsou jedny z mála měst, ve kterých se nacházejí hnízdní kolonie havrana polního,“ přibližuje další autor výstavy zoolog Libor Praus.