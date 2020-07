Již tradičně v červnu chceme návštěvníky nalákat na nové překvapení od dětí z keramického kroužku z Heřmanova Městce.

Keramická Lichnice | Foto: I. Matyková

Ani koronavir nezabránil tvoření dětí s hlínou. Přes emailovou poštu se začaly rojit a proudit nápady, co spatří v roce 2020 světlo světa. V době koronaviru byly děti zavřené doma a o to víc toužily spatřit přírodu, a tak si ji začaly modelovat doma z hlíny. Volba padla na kamennou Lichnici a co se v něm skrývá. Nejprve modelovaly děti hradby a děla pro obléhání. Život hradu zastupuje kolekce zvířátek a rostlin. Zpodobnily i pověsti vztahující se k hradu. Na ostrém skalisku je vymodelovaný rytíř, jak se otáčí na koni a míří na srdce Milady.