29. 6. 2022 to byly přesně dva roky, co nás v Dolní Rovni spláchla povodeň. Vloni v listopadu správce místních vodních toků, Povodí Labe s. p. vzorově vyčistil 150 m toku Lodrantky. Tečka!! Dalších cca 10 km na vyčištění čeká… Průřez náletových křovin, který v některých místech též "Povodí"v loňském roce provedlo, spíše blahodárně omladilo bujarou zeleň, která roste zase výše a houšť. Za humny se klubou obrovské betonovo-asfaltové plochy, které jsou odvodněny přes obec. Meteorologové si nedají pokoj a soustavně straší přívalovými dešti. ŘSD a Povodí Labe s.p. jakpak to máte domyšlené, abychom zase brzy nemuseli vytahovat v Dolní Rovni čluny a jiné podobné vodní dopravní prostředky?