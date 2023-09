Během akce Zpátky do školy v Paláci Pardubice se náhle ozval zvýšení křik dětí. Michal přijel… radost byla veliká.

Vystoupení Michala Nesvadby. | Video: Jaroslav Černý

Poslední srpnový den se v Paláci Pardubice uskutečnila akce Zpátky do školy. Představila se Městská policie Pardubice, Policie ČR, Hasičský záchraný sbor ČR, Zdravotnická záchraná služba, BESIP a T_BASS - taneční vystoupení.

Aby se dalo zapomenout, že prázdniny končí a školáci se těší ,až nastoupí do školy a sejdou se tam s dalšími kamarády, kteří byli během prázdnin rozesety po celé Evropě, zorganizoval Palác Pardubice zábavné a naučné odpoledne. Dětí plno jak v paláci, tak v prostorách venkovních, kde byly ukázky výcviku psů a koní. Obě policie předvedly svoje prezentace.

Pan Málek, to je ten v tom modrém svetru, se nechal pro potěchu dětí napadat psy. Policejní koně nehybně pozorovali borce a borkyně, kteří po nich házeli prázdné pet láhve. Za to, že se jich moc nestrefilo, pak koně přišli až na dosah dětí, aby si mohly pohladit jejich hedvábné nozdry.

V rotundě Paláce pak probíhala prezentace hasičů. Odvážlivci převlečení do hasičské bundy plnili nesnadné úlohy, za což byli i odměněni. Zdravotnická služba předvedla zásah v praxi. S dobrým koncem.

Před patnáctou hodinou se náhle ozval zvýšený křik dětí. Ano, Michal přijel … Hlavní bod programu tedy bude. Je až neskutečné, kolik dětí si Michal Nesvatba ml. za svou kariéru získal. A že to s dětmi umí, není třeba pochybovat. A my, co jsme prošli jeho rukama a už nejsme v kategorii dětí, se mu nestačíme obdivovat a stále mu vodíme svoje ratolesti na jeho vystoupení. Poděkování Paláci Pardubice za zorganizování akce. A všem dětem, že podpořily křikem, hlukem či výkřiky předvádějící. Krásná atmosféra. Tak zase za rok. Doufejme.