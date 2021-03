Dne 15. března 1939 sněžilo, ulicemi českých a moravských měst a obcí, od rána se valila, nikým nezvaná zelenošedá masa. Lidé stáli za deště a sněžení v ulicích, slzy v očích, zaťaté pěsti, nenávist v srdci. V každém z nich otázka, co s námi bude? 15. března 1939 skončily šťastné dny Československa (ČSR), začala smutná a oběťmi naplněná šestiletá německá okupace. Nekonečných 2248 černých dnů.

Na Pardubicko přijely německé jednotky 15. března 1939 ráno. Bylo nevlídno. | Foto: Státní okresní archiv Pardubice

Kolik studentů, vysokoškoláků, dovede naplnit toto datum i tu šestiletou okupaci, dovede se orientovat? Dnes se tato doba příliš nepřipomíná, klade se otázka, má zmizet z učebnic i z naší paměti? Od března 1939 uplynulo 82 let. Ptám se, kolik pamětníků z té doby ještě žije? Možná, že ještě jako děti stáli na kraji chodníků a pamatují si na ty slzy svých otců… Kdo si dnes vzpomene na to ponížení i na vyhlášky se stovkami popravených? Kdo si vzpomene na ty bezbranné spoluobčany, na jejich děti, když z nádraží Bubny se vydávali na cestu do vyhlazovacích táborů? Kdo položí květiny na zapomenuté hroby těch statečných, kteří odpočívají někde daleko od svých domovů? Novodobí vykladači dějin je posmrtně kádrují, kácí jejich sochy… Politici spoléhají na krátkou historickou paměť našeho národa. Rodí se nové výklady druhé světové války. Z viníků té válečné hrůzy se vytváří oběti. Z obětí, pak viníci.