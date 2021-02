V době covidu se z pochopitelných důvodů nekonají kulturní akce, při nichž by se scházel větší počet obyvatel. Proto máme příležitost zopakovat si dřívější poznatky. V únoru letošního roku je důvod si připomenout řadu osobností, které obohacovaly naše životy.

dirigent Jiří Bělohlávek | Foto: Deník/archiv

Je mezi nimi řada vynikajících herců, např. r. 1906 se narodil Bohuš Záhorský, který hrál často ve dvojici s Danou Medřickou či zazářil v televizním seriálu o F. L. Věkovi jako vlastenecký páter Vrba. Miloš Kopecký, od jehož odchodu uplynulo již 25 let, se nám zapsal do srdcí jako nezapomenutelný lékař v Nemocnici na kraji města. Nejen ve filmech pro pamětníky obdivujeme Hugo Hase, který kvůli židovskému původu žil od r. 1939 v emigraci. Byl hercem nejen komediálním, ale i vážných rolí. Jeho nejslavnější rolí je asi doktor Galén v Čapkově Bílé nemoci. Z historie si připomeňme, že 660 let uplynulo, kdy se Karlu IV. a jeho třetí manželce Anně Svídnické narodil syn Václav IV., na jehož konci vlády vypukla husitská revoluce. Pozoruhodné idealisticky laděné filmy Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem o této době, ale i Romanci pro křídlovku a další, natočil režisér Otakar Vávra, který se před 110 lety narodil v Hradci Králové. Česká televize Art divákům připomene 25. února nedožité 75. narozeniny Jiřího Bělohlávka, proslulého dirigenta České filharmonie a BBC Symphony orchestru, jemuž i královna Alžběta udělila Řád britského impéria.