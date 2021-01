Cituji z webu SK Slavia: „Po skončení hráčské kariéry založili v 60. letech bývalí hráči SK Slavia Praha XI. Internacionálů, dnes také známou jako Stará garda Slavie. U založení byli bývalí vynikající hráči jako František Plánička, Ladislav Ženíšek, Antonín Puč, Vlasta Kopecký nebo Josef Bican. Mužstvem za ty desítky let prošla řada dalších bývalých hráčů: Jan Lála, Jiří Hildebrandt, Jiří Pešek, František Veselý, Jan Mareš, Karel Jarolím, bratři Dušan a Peter Herdové, Miroslav Stárek, František Boby Zlámal a další. Od doby svého založení až do současnosti. Stará garda absolvovala stovky utkání po České republice. Byla také pravidelným účastníkem turnajů v SRN, Švýcarsku, Rakousku, Belgii. Každý rok mužstvo absolvuje 15 až 20 zápasů po České republice v rozmezí měsíců květen až říjen.“

Velkým příznivcem sešívaných byl pan Miroslav Hemerka, který měl největší podíl na znovuzaložení fotbalu v Rovni před padesáti lety. Pan Hemerka však zemřel v roce 1988. S vědomím toho, že tento srdcař sešívaných i roveňské kopané vše určitě sleduje i tam někde shora, jsme do Rovně pozvali, pro mnohé další fanoušky atraktivní generaci hráčů jednoho z nejslavnějších týmů tuzemské fotbalové historie. S internacionály SK Slavia Praha do Rovně přicestoval i slavný Pepi Bican, kanonýr světového kalibru, který nastřílel soupeřům ve svém aktivním fotbalovém věku neuvěřitelných pět tisíc gólů. Skromný pan Bican se ochotně podepisoval všem zájemcům a vyfotil se jak se všemi hráči, tak s diváky, kteří o to projevili zájem. Já si dodnes jako oko v hlavě hlídám odznáček SK Slavia Praha, který jsem od pana Bicana dostal. Zápas našeho áčka s internacionály mužstva SK Slavia Praha 30. 9. 1990 skončil tehdy debaklem 1:9 (0:6) ve prospěch soupeře. Branky stříleli P. Shejbal ml. - Peter Herda 3, Zlámal 2, Nachtman 2, Migas ml. 2. V předzápase nastoupila tehdejší stará garda TJ Sokol Roveň proti Amazonkám ze Starého Hradiště, výsledek si už bohužel já nepamatuji…

V roce 2000 jsme internacionály tohoto slavného soupeře pozvali znovu a poučeni z předchozího měření sil jsme na soupeře vyrukovali se společným týmem tehdejších áček Rovně a Litětin s tím, že každé mužstvo odehrálo jeden poločas. Zápas skončil cennou remízu 3:3. Přítomno bylo 300 diváků, branky domácích stříleli M. Kašpar, Petr a Pavel Shejbalové, za hosty 2 x Pavel Řehák (současný asistent trenéra Trpišovského) a legendární Peter Herda. Zajímavostí je, že internacionálové SK Slavia Praha v roce 2000 vyhráli všechny ostatní sehrané zápasy, toto byla jejich jediná remíza v kalendářním roce 2000, viz fotopříloha - bilance soupeře zveřejněná v Československém sportu. Předzápas tohoto mače obstaraly staré gardy Sokola Roveň a FC Stavospolu Litětiny. Výsledek nebyl podstatný, ale domácí vyhráli v poměru 9:1 když branky stříleli Zoubek 3, Borovec 2, B.Kučera, Valenta, Kuhnel,Kremlička - Šándor. Jelikož tato doba nebyla ještě digitální, nejprve bylo třeba původní listinou formu převést do digitální. Tato operace se určitě podepsala na kvalitě, za což se všem předem omlouvám. Autorem původních snímků byl pan Jaromír Komárek, rodák z Dolní Rovně, filmový a divadelní fotograf, který zemřel ve svých nedožitých 72 letech v roce 2005. Pokud tedy máte zájem, nahlédněte a zavzpomínejte. Co říci na závěr Kádr mužstva pro tyto zápasy tvoří v současné době tito hráči: Juraj Šimurka, Lukáš Došek, Jiří Jeslínek, Gustáv Ondrejčík, Jaroslav Šilhavý, Jan Mareš, Tomáš Hunal, Pavel Medynský, Martin Müller, Martin Hyský, Tomáš Klinka, Pavel Kuka, Ivo Ulich, Tomáš Pešír, David Kalivoda, Miroslav Beránek, Pavel Řehák, František Veselý, Tomáš Hrdlička, Jiří Vávra, Roman Janoušek, Jaromír Jindráček, Adam Petrouš, Milan Šimůnek, Luboš Zákostelský a Václav Hrdlička. Účast jednotlivých hráčů v daném termínu je podmíněna jejich pracovními povinnostmi, zejména trenérskými.

Dlouholetým manažerem tohoto týmu je bývalý ligový hráč, pan Jan Mareš (nar. 1945). A právě jeho jsem v rámci vzpomínání požádal dne 9. 1. 2021 o aktuální zodpovězení několika zajímavých dotazů.

Pane Mareši, můžete čtenářům připomenout vaši aktivní fotbalovou ligovou minulost?

V letech 1968 – 1969 jsem nastoupil k 15 zápasům za tým VCHZ Pardubice, vstřelil jsem jednu branku. Od roku 1969 do roku 1977 jsem hrál již za Slavii Praha, odehrál jsem 178 zápasů, ve kterých jsem si připsal 8 gólů. Nastupoval jsem na postu stopera. V roce 1972 jsem odehrál 2 přátelská utkání za československou reprezentaci, s Lucemburskem jsme vyhráli 6:0 a ve Švédsku 2:1.

Se kterými spoluhráči jste se na hřišti v Edenu potkal?

Určitě nevyjmenuji všechny, ale například Vošta, Smolík, Kravárik, Linhart, Knebort, Tesař, Dušan Herda, Robert Segmüller, Stárek, Zlámal, Jurkanin, Biroš, Cipro, Grospič, Klimeš, Franta Veselý a další. Mnoho let jste manažerem Staré gardy týmu SK Slavia Praha. Jak dlouho tuto činnost vykonáváte? V roce 1980 po dosažení věkové hranice 35 let jsem začal za starou gardu hrát. Manažera týmu dělám od roku 1991.

Jak organizujete činnost staré gardy, kolik zápasů ročně odehrajete a jak jste úspěšní?

Každý rok odehrajeme v průměru kolem dvaceti zápasů. Naše bilance je doslova skvělá, většinu zápasů vyhráváme, maximálně tak dva zápasy za rok skončí remízou. Nastupujeme proti týmům, které hrají mistrovské soutěže, maximálně pak do úrovně I.A třídy. Scházeli jsme se dvacet let pravidelně v pondělí, od roku 2019 již přímo na zápasech. Řada současných hráčů trénuje různé týmy a tak jsou na hřišti pořád.

Které hvězdy byly součástí týmu za vaší manažerské éry?

Zase, bylo a je jich moc. Namátkou Lála, Franta Veselý, bratři Herdové, Kuka, Jarda Šilhavý, obrovský srdcař Pavel Řehák a další.

Jak s vámi spolupracuje vedení SK Slavia?

Spolupráce celkem funguje, s vedením jsme za dobře. Nezapomínají na bývalé hráče, čehož si vážíme. Na stadionu máme při zápase k dispozici svůj Sky box, ze kterého fotbal sledujeme.

U nás v Dolní Rovni jste sehráli dva zápasy, jeden v roce 1990 a druhý v roce 2000. Již tehdy jsem na vás dostal kontakt od bývalého předsedy SK Slavia Praha, pana Ladislava Komárka, který na vojně hrával s mým tátou Českou házenou. Na zápasy v Rovni si vzpomínám, na prvním z nich s námi byl ještě Pepi Bican. Ve druhém si pamatuji, že jsme přijeli na poslední chvíli a vy jste proti nám postavili po dohodě dvě mužstva, na každý poločas jedno. Pokud se nepletu, skončil zápas remízou 3:3. Pamatuji si i na to, že Luboš Kubík se Sokole Roveň spolupracoval na přípravě mladých fotbalistů. Pokud jste s Lubošem v kontaktu, vyřiďte mu můj pozdrav. Co říkáte na současný tým Slavie?

Co vám budu povídat, to je obrovská radost, výkony a výsledky jsou výborné, výborně funguje realizační tým kolem trenéra Trpišovského i vše kolem, kádr je vhodně doplňován. Aktuálně o dánského obránce, který je údajně velice dobrý. Mám radost i z toho, jak v Anglii válí Tomáš Souček a Coufal. Vedle naší ligy sleduji hlavně tu anglickou.

Co reprezentace ČR?

Pokud se bude hrát ME, určitě bude úspěchem postup ze skupiny, máme nadějné hráče, kteří by mohli překvapit. Dříve bylo talentovaných kluků více, dnes těch co se výrazně prosadí v nejlepších evropských soutěžích je méně, ale kvalitu reprezentace určitě má.

Co byste řekl na téma trenéři?

Pokud to vezmu z toho pohledu, kteří trenéři měli vztah ke Slavii, tak mezi ty úspěšné bezpochyby řadím například jména Cipro, Pešice, Beránek, Kozel. Výkony a výsledky jsou dobrým vysvědčením pro trenéra Trpišovského a celý jeho realizační tým.

Co říkáte na výkony a umístění nováčka ligové soutěže, týmu FK Pardubice?

Jsou výborné, určitě jsem překvapen. V televizi jsem viděl tři jejich zápasy a ukázaly, že na ligu mají. Otázkou je, aby jim neodešli hráči, kteří jsou na hostování a především bude důležitý vývoj kolem výstavby nového stadionu. Sleduji to, vím, že by měli mít stánek pro zhruba pět tisíc diváků, který by měl stát do 500 miliónů. Důležité, aby už s realizací začali, neboť výjimku od svazu hrát zápasy jinde mají jen na určitou dobu.

Co kauza Berbr?

Nechci se nijak ze široka vyjadřovat. Dříve do toho nechtěl nikdo šťourat, nyní jsou zase všichni proti němu. Uvidíme, jak nakonec vše dopadne. Vše je o lidech, sehnat i na těch nejnižších úrovních nové lidi, kteří se budou chtít aktivně zapojit, to nebude vůbec jednoduché. Každý má svých starostí nad hlavu.

Ještě na závěr. Jak naplněnu má termínovou listinu stará garda SK Slavia Praha na rok 2021?

V loňském roce jsme měli přetlak v poptávce po zápasech, bohužel se hrát nemohlo. Pro letošní rok máme zatím dohodnuty čtyři zápasy. Každý zatím vyčkává, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace, která nám mimo jiné zhatila i tradiční silvestrovské derby Sparta – Slavia. Věřím, že se vrátíme do normálu a už brzy se zase sejdeme na fotbale.

Pane Mareši, v prosinci jste oslavil své pětasedmdesátiny. Dodatečně přijměte mé přání především pevného zdraví a stále radosti z fotbalu. Mějte krásné dny a třeba někdy v Edenu na viděnou. Naposledy jsme se tam spolu setkali při slavnostním otevření stadionu v Edenu 7. 5. 2008.

Pevné zdraví Vám i všem čtenářům, ať nás fotbal stále baví!

Jaromír Pýcha