V sobotu si fotbaloví fandové mohli dopřát na východě Čech prvoligové menu v podobě zápasu FC Hradec Králové - FC Slovan Liberec. Jak se na hřišti vedlo Danielu Horákovi, který s fotbalem začínal v Holicích?

Fotbalový podzim ještě nekončí. | Foto: Jaromír Pýcha

Minulý týden skončily fotbalové soutěže nižších lig v Čechách. Ty nejvyšší ještě jedou dál. Proto jsem minulý týden zavítal do Pardubic, podívat se na budoucí prvoligové fotbalisty z Dolní Rovně, aktuálně hráče kategorie U-19, Michala Kosinu a Artura Brože.

Sobota 11. 11. 2023 byla pro někoho zajímavá tím, že si v rámci novodobého významného svátku dopřál svatomartinskou husu…Já jsem v mládí těchto opeřenců spořádal již dost, tak jsem si dopřál raději prvoligové menu v super baště v Malšovicích. Prvoligové menu v podobě zápasu FC Hradec Králové - FC Slovan Liberec.

Zvědavý jsem byl především na domácího borce Daniela Horáka, který s fotbalem začínal v Holicích a jeho děda, František Horák byl hospodský prvoligové úrovně z Litětin. Dan Horák přišel do Hradce ze Sparty Praha na začátku letošního ročníku ligy, stal se důležitým základním stavebním kamenem týmu, a co je potěšitelné, jeho výkon stále roste. Je jasné, že má na to být víc!

Produktivita rozhodla. Šanci na body pro Pardubice zhatil Kušej

Proti Liberci byl nejlepším mužem zápasu Daniel Vašulín, výkon Dana Horáka však nebyl o mnoho horší. Dokázal nabíhat do volného prostoru po levé straně a škoda, že ho tam spoluhráči nedokázali nalézt přetaženými centry z druhé strany. Do posledních vteřin jsem věřil, že to tak dopadne a rozhodne mač, když fenomén jménem VAR nepřál dalším dvěma gólovým momentům jeho spoluhráčů. Domácí totiž dali celkem tři góly a konečný výsledek po zásazích VARu byl 1:1. Bohužel… Tak si tak pořád říkám, je ten VAR na zdar nebo na zmar hry zvané kopaná.

Pro zájemce tradičně přikládám obrázky z tohoto zápasu v krásné fotbalové aréně, do které zavítalo přes šest tisíc diváků! Kontrolní otázka na závěr: Co myslíte, že je nejlepší udělat po příjezdu z fotbalu v Hradci Králové? Respektive, bylo dne 11. 11. 2023. Přece pustit si TV a podívat se na zápas Bohemians Praha - Karviná. Domácí vyhráli 1:0 a v závěru opět nastoupil za Bohemku Honza Shejbal z Dolní Rovně, který se na plac vrací postupně po dlouhodobějším svalovém zranění! Krásný fotbalový podzim, přátelé, ještě nekončí.