Zelená tráva, bílé lajny, klobáska a pivo. Chlapi remcající za zábradlím na hřišti nebo u bedny v hospodě. Každý druhý je chytřejší o trochu víc než ten první, všemu rozumí lépe než trenér s mezinárodní licencí. Ale pozor změna. Fotbal, to jsou dnes také mladé, atraktivní TV reportérky, a co víc, ony skutečně fotbalu rozumí! Mezi ně určitě patří i slečna Denisa Doležalová, která byla jednou z aktérek přímého přenosu, vysílaného na kanále O2 TV z atraktivního zápasu Fortuna ligy FK Pardubice - SK Slavia Praha dne 4. 2. 2023.

Taková reportérka klade všetečné otázky hráčům, funkcionářům i dalším zajímavým osobnostem kolem fotbalu před zápasem, o přestávce i po jeho konci. V Pardubicích se otevíral tímto zápasem dlouho očekávaný, nově rekonstruovaný stadion, nesoucí své „křestní jméno“ Arnošta Košťála (komerční název CFIG arena), proto jsem tam nemohl chybět ani já, čtenář reportér Pardubického deníku. Využil jsem vstřícnosti domácích organizátorů, byl jsem blíž celému dění a při této příležitosti položil pár jednoduchých otázek právě této, fotbalu znalé, mladé expertce, profesionální reportérce.

Jak se vám líbí stadion v Pardubicích?

Fotbalový stadion v Pardubicích se mi líbí moc! Měla jsem díky natáčení reportáže možnost vidět zázemí pro hráče a zaměstnance a byla jsem příjemně překvapená. Je to pro pardubický fotbal obrovský krok kupředu. Tiskové centrum a zázemí pro média patří také k nejlepším, co v Česku máme. Z technického hlediska ještě asi má nějaké mouchy, ale věřím, že ty se brzy podaří vychytat. Víte, my Češi máme takovou vlastnost, nebýt nikdy spokojení. Je tu něco nového, a tak na tom hledáme chyby. To nemám ráda. Další nový a moderní stadion je pro Fortuna Ligu veliké plus a já se těším až budu pracovně (a třeba nejen) CFIG arénu navštěvovat.

Já čistě náhodou vím, odkud pocházíte, ale jste ochotna to prozradit i našim čtenářům?

Samozřejmě, narodila jsem se v Chrudimi. I když jsme se odstěhovali do hlavního města už, když jsem byla malá, Pardubice a okolí jsem navštěvovala i roky poté. A doteď ráda navštěvuji, stále mám k tomuto kraji specifický vztah a cítím se tu tak trochu doma.

Co pro Vás fotbal znamená, co Vás k němu přivedlo a přitahuje, jak jste se k roli reportérky dostala?

Fotbal je pro mě fenomén, vášeň, koníček, relax i práce zároveň. Pokud na něj nekoukám pracovně, je to 90 minut, kdy dokážu vypnout všechny starosti všedních dní a jen se bavím hrou. To, že moje práce je zároveň mým koníčkem je veliké štěstí a moc si toho vážím. Do O2 TV Sport jsem začala chodit při studiu vysoké školy na stáž a postupně to došlo až k současné roli reportérky.

Jelikož pocházíte z bývalého Východočeského kraje, odhadněte, jak letos skončí sezóna pro MFK Chrudim, FK Pardubice a FC Hradec Králové?

Chrudim po očku sleduji, ale o Fortuna národní lize toho vím podstatně méně než o naší nejvyšší soutěži. Chrudim vidím na střed tabulky. Hradec je tým, který neustále překvapuje. Pan Koubek je zkušený a výborný trenér a angažmá u Votroků mu očividně sedlo. Málokdo asi také čekal, že v úvodním jarním kole Hradec porazí Viktorku Plzeň na jejím domácím stadionu. Liga je letos vyrovnaná, takže proč by Hradečtí nemohl hrát o první šestku. Co se týče Pardubic, je mi sympatický styl trenéra Kováče a líbí se mi, co chce s mužstvem hrát. I když jsou nyní poslední, téměř celá půlka sezóny je ještě před námi a já osobně bych si moc přála, aby se tady liga udržela. Tomuhle stadionu by neslušela žádná jiná než ta první.

Absolvovala jste již spoustu rozhovorů před kamerou. Na který rozhovor s hráčem, trenérem či jinou osobností dlouho nezapomenete a proč?

To se nedá takhle říct. Čím déle tuhle práci dělám, tím víc si rozhovory obecně užívám. První sezóna před kamerou v živých vstupech byly totiž ještě docela velké nervy. No, a když mi třeba pan Weber odešel v živém rozhovoru naštvaný na rozhodčí od mikrofonu, tak to úplně legrace nebyla, i když zpětně se tomu zasměju. Mám ráda, že každý respondent je jiný. Trenéři, o kterých se ví, že pozápasové rozhovory třeba úplně nemilují a dovedou být ostří, jsou pro mě výzva. Ti komunikativní jsou pak za odměnu. Baví mě to i to.

Rozhodčí, možná k tomu VAR (pozn. redakce: video asistent rozhodčího)? Co byste řekla na toto věčné téma?

Jsem za VAR ve fotbale ráda a nebránila bych se jeho většímu využití.

Pokuste se nestranně několika větami zhodnotit dnešní zápas…

Dnešní zápas se mi líbil, bylo hezky vidět, jak liga je nevyzpytatelná a že první se může ještě chvíli před koncem strachovat o výsledek na hřišti posledního. Přála jsem domácím, aby se jim podařilo vstřelit branku. Šance na to měli, ať už krásnou střelu Hlavatého, která skončila na tyči, nebo stoprocentní šanci Limy po precizní kombinaci. Bod by si Pardubice možná i zasloužily. Příště snad už budou mít doma více štěstí a v dalších utkáních na novém stadionu urvou cenné body.

Co přejete našemu fotbalu a co byste na závěr vzkázala příznivcům dobré kopané?

Jak jsem již zmiňovala, Pardubicím, o to více s novým stadionem, přeji, aby tu udrželi první ligu. Aby se tady hrál hezký fotbal, na který bude chodit hodně spokojených diváků. A to bych si obecně moc přála, aby po celé republice návštěvnost fotbalu rostla. Je mi vždycky smutno, když ochozy zejí prázdnotou. Protože s dobrou atmosférou je celý ten fotbal lepší. Takže vzkaz je jasný: choďte na tribuny a povzbuzujte své kluby!

Děkuji mnohokrát za Váš čas i odpovědi, vážená a milá slečno Deniso.

Sportu zdar a kopané zvlášť!

Pozn: Několik obrázků (letních) ve fotogalerii je ze zápasu v Teplicích, kde si tým FK Pardubice výhrou zajistil záchranu ligy v minulém soutěžním ročníku.

Ing. Jaromír Pýcha, Dolní Roveň