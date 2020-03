/FOTOGALERIE/ Tak ty moje holky vyhrály fotosoutěž! Dne 15. 2. 2020 jsem se dozvěděl, že obrázek mých holek, slepiček, vyhrál v sobotní příloze Deníku Víkend malou cenu. Její součástí byla např. publikace o zdravé výživě. S radostí jsem vše svým modelkám sdělil.

Ptačí chřipka na ústupu aneb Volný pohyb povolen! | Foto: Jaromír Pýcha

Bohužel, dne 17. 2. 2020 vyhlásila Veterinární správa mimořádné veterinární opatření v souvislosti se zjištěním ptačí chřipky ve velkochovu v nedalekých Slepoticích. Zrovna ta naše půlka obce, od hlavní silnice v Rovni, jižně blíže ke Slepoticím, byla zahrnuta do ochranného pásma, což znamenalo, že drůbež musela zůstat v zajetí budovy až do odvolání…Svým vítězným holkám jsem vše vysvětlil, řekl jsem jim, že jiným, jinde a jindy, bylo daleko hůř. Vždyť například hokejisté, kteří vyhráli v roce 1953 mistrovství světa, místo toho, aby si užívali slávy a okusili zámořské angažmá, putovali do basy. Parta kolem Modrého, Bubníka a Konopáska šla za katr z toho důvodu, aby náhodou neemigrovala. Moje slepičky vše pochopily, alespoň tak soudím podle toho, že ani jedna k tomu neřekla ani slovo. Snad jen jejich guru, mladý kohout, zdvořile zakokrhal. Nevím sice proč, ale podezřívám ho, že tím projevil radost nad tím, že nebude své družky muset nahánět po celém dvoře, ale jen v uzavřeném, vymezeném prostoru. Dne 13. 3. 2020 vydala Veterinární správa další své nařízení, ve kterém u nás, v Dolní Rovni, zrušila ochranné pásmo a změnila ho na pásmo dozoru. Po česku to znamená, že dále je třeba dodržovat některá omezení, ale podstatné je to, že domácí ptactvo může ven, do uzavřeného venkovního výběhu. Hurá!