Sociální podnik Výměník ve spolupráci s Elektrárnami Opatovice už od listopadu dodává občerstvení zdravotníkům. Firma Výměník zaměstnávající lidi se zdravotním znevýhodněním, zejména lidi s duševním onemocněním, přišla kvůli restrikcím vlády o část zakázek. Pečení a rozvoz těm, kteří to ocení, se ukázalo jako smysluplná cesta.

Zaměstnanci Výměníku přemýšleli, jak by mohli svou činností podpořit a zlepšit den zdravotníkům při jejich obětavé práci v době pandemie. Rozhodli se napéct občerstvení ve své chráněné kavárně Café Robinson a obdarovat jím lékaře a záchranáře Pardubické nemocnice. „V naší kavárně máme šikovné kuchaře a paní cukrářku, a tak nás napadlo, že naše dobré, poctivé domácí dezerty pošleme někam, kde osladí den a dodají energii do další tolik potřebné práce,“ říká Zuzana Macháčková, vedoucí Café Robinson.

Výměník se spojil s Elektrárnami Opatovice, které nabídly proplacení vytvořeného občerstvení a poskytly tak možnost dvojí pomoci. Podpořily tím chod kavárny, která přišla kvůli pandemii o část tržeb, a zároveň zdravotníky, kterým mělo být občerstvení určeno. „Chtěli jsme zdravotníkům vyjádřit poděkování a podpořit je. Zapojit se chtěli všichni naši zaměstnanci. Pak přišla nabídka podpory od našeho partnera Elektráren Opatovice, a tak se nápady pomoci hezky skloubily. Kuchaři se pustili do pečení sladkých i slaných dobrot, barmani připravovali přepravky s nápoji a naši řidiči dávku energie dovezli přímo k záchranářům,“ říká Pavel Kamp, vedoucí sociální firmy Výměník.

V kavárně zatím napekli 6 velkých plechů různých sladkých řezů, 4 slané záviny, 6 slaných koláčů. Na ochutnání upekli i vyhlášené mrkvové šátečky s povidly a předali 2 plné přepravky džusů. „Bylo to pro nás obohacující, v prázdné kavárně, kde je bez našich zákazníků smutno, bylo opět rušno a dodalo nám to energii a dobrou náladu do dalších dní a pevně doufáme, že to udělalo radost i záchranářům,“ dodává Lucie Řezníčková hlavní barmanka kavárny.

Michaela Venclová