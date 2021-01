Rok 2020 byl v mnoha ohledech výjimečný, náročný i přelomový. Z důvodu složité globální epidemiologické situace, která se dotkla nás všech, jsme se mohli mnoho naučit. Zejména v oblasti síly, trpělivosti, vzájemné podpory a při nalézání neprošlapaných cest.

Děti na určitou dobu ztratily možnost být se svými kamarády či spolužáky ve školce a škole a žít a vzdělávat se tak, jak byly zvyklé. Vím, že pro mnohé děti a žáky naší školy, která je známá takřka rodinným prostředím, to často bylo obtížné. Věřím však, že také mnoho získali. Trénovali větší samostatnost, zodpovědnost, práci s počítačovou technikou nebo dodržování zvýšené hygieny. Zpočátku bylo jistě nelehkým úkolem každé ráno vstát a připravit se na online hodinu včas, jako kdybych šla do školy. Najít si prostor na plnění pracovních úkolů a tuto povinnost neodkládat, vyžaduje umění plánovat. Překvapením možná leckdy bylo, že telefony, tablety a počítače nejsou jen hračkou a zábavou, ale mohou sloužit jako dobrý pracovní nástroj. Dodržovat epidemiologická opatření bylo pro všechny, hlavně pro nejmenší děti v mateřské škole, zpočátku opravdu náročné. Se všemi novými úkoly, které život přinesl, se děti vypořádaly někdy hravě a někdy to chvíli trvalo.

Potěšitelné je, že mnozí rodiče získali větší prostor se s dětmi sblížit a vzájemně se užít. Věřím, že vše dobré předčí negativa. Pokud z hlediska naší činnosti přece jen nějaké vědomosti a znalosti dětí a žáků vypadly, jsem přesvědčená, že pokud jsou důležité pro jejich plnohodnotný a úspěšný další život, vše rychle doženou.

I za specifických okolností roku 2020 jsem se svými kolegy pokračovala v práci na rozvoji naší školy. Žáků u nás stále přibývá a v září jsme dle plánu nově otevřeli výuku v 7. ročníku. Nadále ve spolupráci se zřizovatelem školy obcí Rybitví a dalšími organizacemi připravujeme a realizujeme program aktivit pro rozvoj individuálního nadání našich dětí a žáků. Naposledy to byly listopadové šachové partie nejmladších žáků, které se podařily uskutečnit při nástupu prvňáčků a druháčků zpět do běžné výuky a účastníci si je velmi užili. Radost mám z dobročinného online vánočního jarmarku a velice děkuji za zapojení mnoha s Vás. Tentokrát naše společná pomoc ve výši 21 117 Kč putuje k malé Elišce z Pardubic, které trošku usnadníme její nelehkou cestu životem. Připravujeme mnoho dalších aktivit, které pomohou rozvíjet děti a žáky naší školy v různých směrech a těšíme se na jejich brzkou realizaci.

Přeji nám všem, ať je rok 2021 svobodnější a každý můžeme pokračovat ve své cestě.

Markéta Hujerová, ředitelka Základní a mateřské školy Rybitví