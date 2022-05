FOTO: Nádraží v Rosicích se mění. Brzy vytrhají koleje ve směru na Stéblovou

První vlak odjíždí z pardubického hlavního nádraží už v 9:15, protože jeho cesta vede přes Moravany, Hrochův Týnec do Chrudimi a dále přes Slatiňany do Chrasti. Zpět z Chrasti v 10:50 vláček jede přímo přes Rosice nad Labem do Pardubic, odkud se vydá opět do Chrasti v 12:17. Čtvrtý vlak vyjede z Chrasti v 13:45 delší cestou přes Hrochův Týnec a Moravany do Pardubic.

Jízdenky se kupují pouze ve vlaku a do vozu se vejde jen jeden kočárek. Ve Slatiňanech zhruba od 10. hodiny spolek připravil drobný program se zajímavou výstavkou, u které nebude chybět ani drobné občerstvení, nebo prodej upomínkových předmětů z důvodu stále uzavřené rosické expozice. Program a podrobnosti najdete na www.motoracek.cz.

Oldřich Čížek