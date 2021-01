V sobotu dne 5. 9. 2020 si fotbalisté TJ Sokol Roveň na hřišti za sokolovnou v rámci celodenního fotbalového dne připomněli 50 let od znovuzaložení fotbalu v Rovni. Nešlo o žádné pompézní oslavy, ale především sportovní. Všechna mužstva, která aktuálně TJ Sokol Roveň má přihlášená v soutěžích, sehrála svá mistrovská utkání, tj. kategorie U9, U 11, U 13, U 15 a muži. Bylo sehráno tradiční derby starých gard z Rovně a Litětin. Všichni v upomínku převzali Almanach mapující činnost oddílu kopané v letech 1970 – 2020 a vlaječku domácího týmu. Na pažit, kde začínal svou pouť fotbalovým světem, zavítal doposud nejúspěšnější fotbalista z Rovně Jan Shejbal, který hájí barvy prvoligového týmu FK Teplice. Já však ve skrytu duše doufal, zda současní funkcionáři nepozvou do Rovně v rámci jubilea v pořadí ke třetímu vzájemnému zápasu tým herců, zpěváků a dalších populárních osobností, jehož duchovním otcem je diskžokej, moderátor, producent, scénárista, organizátor kulturních a sportovních akcí pan Petr Salava, tým Amfora Praha. Na našem hřišti se tento tým představil poprvé v roce 1992, tehdy vyhrál 3:0 (branky Rosák, Salava, K. Vágner), podruhé pak v roce 1999 a opět vyhrál, tehdy v poměru 3:1 (branky Mikuláš – P. Bičovský, K. Vágner, F. Veselý).

Fotbalový klub AMFORA (AMatérské FOtbalové RArity) založil Petr Salava už v roce 1974. AMFORA každoročně sehraje 10 charitativních utkání. Celkový počet zápasů překročil 700 a počet diváků se blíží k miliónu…

Jelikož jsem v průběhu vánočních svátků v rámci dlouhých zimních večerů a zákazu vycházení zalovil v archivu, kde jsem našel krásně zpracovanou reportáž z prvního zápasu v Rovni (světlo světa spatřila díky tomu na www.tjsokolroven.cz), nebylo daleko od toho požádat prezidenta Amfory Petra Salavu o zodpovězení několika fotbalových dotazů.

V roli DJ jsem vás zažil jako vysokoškolský student někdy kolem roku 1983 v Lucerně v rámci akce Sněhurka a sedm diskžokejů. Vzpomínáte si ještě na tuto zajímavou akci?

To bylo v době, kdy jsme s kolegy diskžokeji natočili písničku s Petrou Janů – Hou hej hou, autorů Karla Svobody a Karla Šípa. V té době byly velmi populární opravdu velké diskotéky a naše sedmička ( Oscar Gottlieb, Jakub Jakoubek, Jiří Počta, Petr Salava, Miloš Skalka, Jaromír Tůma a Jožka Zeman) plnila prestižní sály. Včetně Lucerny…

Co můžete doporučit tomu, kdo se chce dozvědět více o historii a činnosti Amfory?

Ideálně najde informace na našich stránkách www.amfora.cz a nebo v knížce S míčem kolem světa.

V roce 1974 jste ve svých devatenácti letech založil Amforu. Co Vás k tomu vedlo?

Fotbalistou jsem byl v mládí průměrným, každý čekal při mé výšce skvělého stopera, ale to se nedočkal. Za pražský celek TJ Praha Podolí jsem hrál od 13 asi do mých 17 let. O co méně jsem měl fotbalového talentu, o to více jsem měl drzosti. A tak jsem se ve věku sedmnácti a půl roku odhodlal jet na Strahov, kde trénoval mladší dorost Sparty vedený panem Josefem Bouškou st. To byl táta ligistů Sváti a Pepíka. Pan Bouška mi dovolil s jeho týmem trénovat a já se za půl roku docela dost zlepšil. A Sparta byla dokonce ochotna mne z TJ Podolí vykoupit. Jenže Podolí si tenkrát řeklo nějak moc a navíc se snížila věková hranice dorostu z 19 na 18 let a bylo po všem. Zpátky na Podolí se mi nechtělo a možná právě v té době se mi v hlavě honil sen, založit svůj tým a zahrát si na trávě. A travnaté hřiště bylo v té době více méně jen na prvoligových a druholigových stadionech…

Jeden fotbalový hit začíná: „Nastupuje Amfora, co jméno to hvězda…“ Těch hvězd bylo za ty roky neskutečně mnoho. Které hvězdy byste přesto uvedl jako Vaše super star, které obuly kopačky?

Nerad bych vybral jen někoho s těch více jak 300 osobností. Pro mne a další umělce to bylo spíše naprosto nezapomenutelné setkávání s legendami, jako byli Josef Bican, Josef Masopust, Andrej Kvašňák, František Veselý, Antonín Panenka a další

Léta přibývají každému, i hvězdy stárnou a odcházejí z tohoto světa. Vím, že v rámci Amfory nezapomínáte a máte svou nebeskou jedenáctku, která by podle počtu jmen naplnila sestavy již několika týmů. Na koho z těchto borců vzpomínáte nejvíce?

Tam nahoře máme už tři jedenáctky. Asi nejvíc vzpomínám na toho, který odešel, jako první. A to je Jiří Hrzán…

Každý rok volíte i fotbalistu roku Amfory. Kdo získal tento cenný titul v posledních třech letech a podle jakých kritérií nejlepšího vybíráte?

U nás Fotbalistu roku nevolíme, ale určujeme dopředu, a tak si každý laureát svůj rok pěkně v klidu užije. Posledními jsou: za rok 2018 hudebník Pavel Větrovec, za rok 2019 čestná výkopářka Jiřina Bohdalová a loni bavič Milan Pitkin.

S fotbalem jste projeli několik kontinentů, mnoho zemí. Zavzpomínejte….

Je to dlouhý seznam… Rakousko, Itálie, Německo, Francie, Belgie, Anglie, Řecko, Portugalsko, Brazílie, Tunisko, Slovensko, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Thajsko, Jihoafrická republika, Indonésie, Kostarika, Rusko, Spojené arabské emiráty, USA, Chile, Paraguay, Kambodža, Finsko, Keňa, Švýcarsko, Polsko, Maďarsko, Vatikán, Holandsko, San Marino, Lucembursko a Lichtenštejnsko. Co země, to nějaký příběh a hezká vzpomínka. Z pohledu dnešního, doslova uzamčeného světa, je výčet těch zemí až neskutečný…

A taky jste byli dvakrát v Dolní Rovni. To je pro Vás asi zapomenutá kapitola, nebo se Vám z těchto zápasů taky něco vybaví?

Odehráli jsme už 721 zápasů a trochu se mi to všechno slévá dohromady. Spíš jsem si říkal, při pohledu na fotografie ze zápasů v Dolní Rovni, že 10 kamarádů z těch fotografií za nás už nehraje a František Veselý a rozhodčí Pavel Pelíšek už nejsou na světě…

Když se zaměřujeme v tomto rozhovoru na fotbal, kterému našemu ligovému týmu fandíte, jak vidíte šanci naší reprezentace na ME 2021, pokud se uskuteční?

Já už moc nefandím, dříve jsem měl v srdci Slavii, ale z národního týmu mám radost a myslím si, že hráči typu Součka, Coufala a Schicka mohou vyrůst v evropské hvězdy. A Jardovi Šilhavému přeji úspěch. Náš fotbal ho moc potřebuje.

Co blbá doba covidová, kultura a fotbal?

Ani se neptejte! Přišli jsme o hodně kulturních a sportovních akcí. Moc si přeji, aby to konečně skončilo.

Na soupisce Amfory máte i Dagmar Damkovou. Co říkáte na kauzu Roman Berbr a jak vidíte další perspektivu fotbalu v ČR?

Dášu Damkovou znám hodně dlouho. Svojí pozici a úspěch v evropském a světovém fotbale si opravdu vydřela. Je mi líto, že jí kauza manžela tolik poškodila. Jsem zvědav na výrok soudu a to nejen v této kauze.

Jak bylo řečeno v úvodu, slavil v loňském roce TJ Sokol Roveň 50. let od znovuzaložení. Přesto, kdyby se náhodou ještě dodatečně vedení TJ Sokol Roveň rozhodlo oslovit Vás s poptávkou na sehrání třetího vzájemného zápasu, jak máte naplněnu termínovou listinu a jak staří hráči by aktuálně proti Vašemu týmu mohli nastoupit?

Amfora má v současnosti věkový průměr 54 let. Některé naše hvězdy mají už přes 70, jako třeba Antonín Panenka a Karol Dobiaš. Přes 65 mají Roman Skamene, Stanislav Hložek, Vašo Patejdl, Jan Berger a další. V současnosti žádáme soupeře 50+, aby to bylo vůbec hratelné… Jinak přišlo na rok 2021 asi 60 nabídek a máme tak slušný přetlak.

Chcete ještě něco na závěr sdělit těm, kdož budou tyto řádky číst? Klidně něco dalšího, zajímavého, co nezaznělo výše?

Přeji všem hodně zdraví!

Pane Salavo, děkuji za Váš čas strávený tímto dálkovým rozhovorem, přeji Vám pevné zdraví a stálý mladický elán, nám všem pak konec éry covidové, aby mohly kultura a sport zase jet na plné pecky, vítězit a bavit širokou veřejnost!

Ptal se Jaromír Pýcha